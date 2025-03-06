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Дворы 30 жилых домов подтопило в Узынагаше: на место выехал замакима Алматинской области

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Подтопление в Жамбылском районе Алматинской области
На месте происшествия. Кадр из видео: instagram.com/almobl_akimat

В Жамбылском районе Алматинской области устраняют прорыв защитных сооружений, в результате чего подтопило придомовую территорию 30 жилых домов, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.

Как сообщается в официальном аккаунте акимата Алматинской области в Instagram, сегодня утром около 08.25 в селе Узынагаш зафиксировали прорыв укрепления полей фильтрации.

В результате оказалась подтоплена придомовая территория 30 жилых домов.

В ведомстве отметили, что на месте происшествия работает оперативный штаб. Туда незамедлительно прибыли заместитель акима района Акниет Туматаев, руководитель отдела ЖКХ Кайсар Абсейтов, сотрудники ЧС и представители Узынагашского сельского округа.

Также в настоящее время заместитель акима Алматинской области Асет Масабаева и начальник областного ДЧС направляются к месту событий.

"Для предотвращения дальнейшего подтопления и минимизации последствий ведутся работы по укреплению защитных сооружений и отводу сточных вод от жилых домов", - рассказали о принятых мерах в акимате.

В ликвидации последствий задействованы 5 единиц спецтехники (дополнительно привлекается еще 5) и 15 специалистов.

"Все необходимые меры принимаются. О дальнейших изменениях будет сообщено своевременно", - уточнили в госоргане.

Ранее сотрудники ДЧС и МИО Алматинской области ликвидировали подтопление дворовых территорий в селе Кольащы. Неизвестный открыл шлюз, направляющий воду из реки Каскеленка в поливной канал села для хозяйственных нужд, из-за чего произошел перелив воды.

В результате происшествия затопило 25 дворов и 4 дома. Местные жители подсчитывают ущерб. Они заявили, что справиться самостоятельно с последствием подтопления не смогут. Заместитель акима сельского округа Жибек Жолы ответил, что со стороны акимата денежной компенсации пострадавшим не будет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2225970-dvory-30-zhilyh-domov-podtopilo-v-uzynagashe-na-mesto-vyehal-zamakima-almatinskoy-oblasti/