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Алматинцев ожидает дождливая неделя

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Женщина с зонтом идет по улице
Зонт. Иллюстративное фото: Puneet Vikram Singh, Nature and Concept photographer / Getty Images

Ближайшие несколько дней в Алматы будет идти дождь, а в какой-то из них – еще и снег. Такой прогноз приводится на портале OpenWeather, передает NUR.KZ.

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24 марта в Алматы будет умеренный дождь. Температура в среднем составит плюс 10 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 17 градусов, но ночью температура опустится до плюс 6 градусов. Скорость ветра составит 3,5 м/с.

25 марта прогнозируют дождь и снег. Температура составит около плюс 2 градусов. Максимальная температура составит плюс 7, а минимальная – 0 градусов. Скорость ветра не превысит 3,1 м/с.

26 марта будет пасмурно. Средняя температура – плюс 2 градуса. Днем температура составит плюс 5, а ночью – опустится до минус 2 градусов. Скорость ветра составит 2,7 м/с.

27 марта в Алматы будет небольшой дождь. Температура в среднем – плюс 6 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 9 градусов, а опуститься может до плюс 2 градусов. Скорость ветра будет равняться 3,9 м/с.

28 марта будет дождь и снег. Среднесуточная температура – плюс 5 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 7 градусов, а ночью похолодает до плюс 3 градусов. Скорость ветра составит 2,4 м/с.

29 марта будет малооблачно. Температура в среднем остановится на отметке плюс 8 градусов. Максимальная температура составит плюс 12 градусов, минимальная – плюс 4 градуса. Прогнозируемая скорость ветра – 3,5 м/с.

30 марта, по прогнозам, будет небольшой дождь. Средняя температура составит плюс 10 градусов. Воздух может прогреться до плюс 14 градусов, а к ночи похолодает до плюс 6 градусов. Скорость ветра составит 2,4 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2230281-almatincev-ozhidaet-dozhdlivaya-nedelya/

Автор: Руслан Черкашин

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Мы автоматически создали данный материал при помощи алгоритма, который настроила команда разработки. После этого он был проверен редактором. Это позволяет нашей команде предоставлять важную и полезную информацию максимально оперативно. Подробности в публикации

Алматинцев ожидает дождливая неделя