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Пасмурная погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте

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Пасмурная погода
Пасмурная погода. Иллюстративное фото: Eduard Lysenko / Getty Images

Синоптики прогнозируют пасмурную погоду в нескольких регионах Казахстана. В Алматы и Шымкенте будет тепло, а в Астане ожидается минусовая температура. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается облачная погода. Днем температура воздуха поднимется до +21 градуса, а ночью опустится до +10 градусов. Скорость ветра составит 4 м/с.

В Астане прогнозируются переменная облачность и прохладная погода. Днем столбики термометров покажут -1 градус, а ночью температура снизится до -7 градусов. Скорость ветра достигнет 4,8 м/с.

В Шымкенте также будет пасмурно. Днем воздух прогреется до 22 градусов, а ночью температура опустится до +12 градусов. Ветер ожидается со скоростью 3,7 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2230173-pasmurnaya-pogoda-ozhidaetsya-v-astane-almaty-i-shymkente/

Автор: Анастасия Борисова

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Пасмурная погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте