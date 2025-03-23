Пасмурная погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте

Синоптики прогнозируют пасмурную погоду в нескольких регионах Казахстана. В Алматы и Шымкенте будет тепло, а в Астане ожидается минусовая температура. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается облачная погода. Днем температура воздуха поднимется до +21 градуса, а ночью опустится до +10 градусов. Скорость ветра составит 4 м/с.

В Астане прогнозируются переменная облачность и прохладная погода. Днем столбики термометров покажут -1 градус, а ночью температура снизится до -7 градусов. Скорость ветра достигнет 4,8 м/с.

В Шымкенте также будет пасмурно. Днем воздух прогреется до 22 градусов, а ночью температура опустится до +12 градусов. Ветер ожидается со скоростью 3,7 м/с.