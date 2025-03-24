Один день из ближайших семи обещает быть снежным в Астане

В Астане сегодня, вероятно, выпадет снег, а в остальные дни на этой неделе погода обещает быть ясной, передает NUR.KZ со ссылкой на портал OpenWeather.

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24 марта в Астане будет легкий снег. Температура в среднем составит минус 7 градусов. Днем температура составит минус 1 градус, а к ночи – опустится до минус 10. Скорость ветра составит 8,3 м/с.

25 марта ожидается ясная погода. Температура в среднем составит около минус 9 градусов. Максимальная температура составит минус 4, а минимальная – минус 13. Скорость ветра будет достигать 3,0 м/с.

26 марта небо будет чистым. Средняя температура – минус 6 градусов. Днем температура составит минус 1, а ночью – опустится до минус 11. Скорость ветра составит 2,7 м/с.

27 марта в Астане обещают чистое небо. Температура в среднем – минус 2 градуса. Максимально температура поднимется до плюс 2 градусов, а опуститься может до минус 8 градусов. Скорость ветра будет равняться 5,6 м/с.

28 марта будет чистое небо. Среднесуточная температура – 0 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 5 градусов, а ночью похолодает до минус 4. Скорость ветра составит 4,8 м/с.

29 марта синоптики обещают чистое небо. Температура в среднем остановится на отметке плюс 3. Максимальная температура составит плюс 6, минимальная – минус 1 градус. Прогнозируемая скорость ветра – 3,5 м/с.

30 марта, по прогнозам, будет малооблачно. Средняя температура составит плюс 5 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 9 градусов, но ночью похолодает до плюс 1. Скорость ветра составит 3,6 м/с.