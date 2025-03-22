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Сильные осадки и грозы: штормовое предупреждение объявили в Казахстане

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Люди идут по улице в дождь
Дождь. Иллюстративное фото: pexels.com

Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана из-за ухудшения погодных условий 23 марта, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

23 марта ночью на юге области Ұлытау ожидаются осадки (дождь, снег). Ночью и утром на севере области туман. Ветер северо-восточный днем на юге, в центре области порывы 15 м/с.

Предстоящей ночью и утром на юге Карагандинской области тоже ожидаются осадки (дождь, снег). Ночью и утром на севере, востоке области туман, гололед.

23 марта на дорогах Астаны возможна гололедица.

А на западе, юге, в центре Мангистауской области пообещали сильный дождь.

23 марта ночью и утром на западе Акмолинской области ожидается туман. Гололед. Ветер северо-западный, западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

На севере, западе, юге, в горных районах Туркестанской области прогнозируется гроза. Ветер северо-восточный на севере, западе, в горных районах области днем 15-20 м/с.

23 марта днем на юге, в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на юге, в горных районах области порывы 15-20 м/с.

В воскресенье ночью и утром на востоке Кызылординской области обещают туман. Ветер северо-восточный на севере, в центре области 15-20 м/с.

23 марта ночью и утром на севере, востоке Актюбинской области тоже ожидается туман. Ветер северо-восточный днем на юге области порывы 15 м/с.

А на юге области Абай пообещали осадки (преимущественно дождь) и гололед. На востоке, юге, в центре области туман.

23 марта днем на юге, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. На севере, востоке, юге области туман.

В южной половине Атырауской области возможен дождь.

23 марта в Северо-Казахстанской области ночью на западе, севере, востоке ожидается снег. На западе, севере, востоке области ожидаются низовая метель, гололед. Ветер северо-западный ночью на западе, севере, востоке области 15-20 м/с, днем 15-20, на севере, востоке области порывы 23-28 м/с.

В Костанайской области прогнозируются на севере, востоке области осадки (снег, дождь), гололед, низовая метель. Ночью и утром на юге области туман. Ветер западный, северо-западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

23 марта утром и днем на севере, востоке Павлодарской области ожидаются низовая метель, гололед. Ночью на юге области туман. Ветер западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

А в области Жетісу ожидается ветер северо-восточный на востоке, в горных районах области порывы 15-20, в районе Алакольских озер временами 23-28 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2230125-silnye-osadki-i-grozy-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-kazahstane/