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Дождь будет идти в Шымкенте почти всю неделю

Опубликовано:

Дождь идет на улице
Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Узнайте, какая погода ожидается в Шымкенте в ближайшие 7 дней. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

24 марта в Шымкенте будет умеренный дождь. Температура в среднем составит плюс 12 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 16 градусов, но ночью температура опустится до плюс 10 градусов. Скорость ветра составит 7,9 м/с.

25 марта ожидается небольшой дождь. Температура составит около плюс 9 градусов. Максимальная температура составит плюс 11 градусов, а минимальная – плюс 7 градусов. Скорость ветра составит до 6,3 м/с.

26 марта будет умеренный дождь. Средняя температура – плюс 7 градусов. Днем температура поднимется до плюс 8 градусов, а ночью опустится до плюс 5 градусов. Скорость ветра составит 3,9 м/с.

27 марта в Шымкенте обещают небольшой дождь. Температура в среднем – плюс 4 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 6 градусов, а опуститься может до плюс 3 градусов. Скорость ветра будет равняться 4,9 м/с.

28 марта будет рассеянные облака. Среднесуточная температура – плюс 9 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 13 градусов, а ночью похолодает до плюс 4 градусов. Скорость ветра составит 3,1 м/с.

29 марта обещает быть разорванные облака. Температура в среднем остановится на отметке плюс 12 градусов. Максимальная температура составит плюс 16 градусов, минимальная – плюс 8 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 3,7 м/с.

30 марта, по прогнозам, будет умеренный дождь. Средняя температура составит плюс 8 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 11 градусов, но ночью похолодает до плюс 6 градусов. Скорость ветра составит 6,6 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2230278-dozhd-budet-idti-v-shymkente-pochti-vsyu-nedelyu/

Автор: Руслан Черкашин

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Дождь будет идти в Шымкенте почти всю неделю