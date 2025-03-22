До +23 градусов пообещали в одном из мегаполисов Казахстана сегодня

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте сегодня, 22 марта. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет пасмурно. Температура днем поднимется до 18 градусов, а ночью опустится до 10 градусов. Скорость ветра составит 4,4 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют ясную погоду без осадков. Днем воздух прогреется до 2 градусов, ночью температура снизится до -8 градусов. Скорость ветра – 3,6 м/с.

В Шымкенте сегодня пообещали переменную облачность. В дневное время столбики термометров поднимутся до 23 градусов, ночью опустятся до 11 градусов. Скорость ветра будет на уровне 4,3 м/с.