Осадки и повышение уровня воды: штормовое предупреждение объявлено в регионах Казахстана

Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана в связи с ухудшением погодных условий - ожидается подъем уровня воды в реках, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

В Астане 22 марта обещают гололед. Ночью и утром туман.

Завтра ночью и утром на юге Карагандинской области ожидаются осадки (дождь, снег). Ночью и утром на севере, юге, востоке области туман, гололед. Ветер северо-восточный, восточный утром и днем на юге области порывы 15-20 м/с.

22 марта в Северо-Казахстанской области также ожидается туман. Ветер юго-западный днем 15-20, на западе, севере области порывы 25 м/с. г. Петропавловск: днем 22 марта ожидается ветер юго-западный 15-20, порывы 25 м/с.

А на севере Алматинской области обещают гроза. Ветер юго-западный на севере, юге, в горных районах области порывы 17-22 м/с.

22 марта днем на горных перевалах Туркестанской области прогнозируется ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 15-20 м/с.

В Костанайской области ожидаются днем на севере области небольшие осадки (снег, дождь), низовая метель. Гололед. Ночью и утром на западе, юге области ожидается туман. Ветер юго-западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

Также в связи с интенсивным таянием снежного покрова и ослаблением ледовых явлений на гидрологическом посту р. Сарыторгай - с. Екидин (территория г. Аркалык) наблюдался резкий подъем уровня воды. Уровень воды на 08:00 составил 1021 см (повышение за сутки 293 см), опасный уровень - 1080 см. Ожидается дальнейшее повышение уровня воды, возможно превышение опасного уровня, что приведет к выходу реки на пойменные участки.

22 марта в Жамбылской области на западе, севере, в горных районах обещают дождь, днем гроза. Ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с.

В период 22-26 марта в связи с добеганием талого стока с верховьев рек, полей и балок, по Северо-Казахстанской области ожидается дальнейшее ослабление ледовой обстановки и повышения уровня воды на реках области, вследствие чего возможно разливы и подтопление автодорог, населенных пунктов, жилых и хозяйственных построек талыми водами.

22 марта в Западно-Казахстанской области на западе, севере, востоке ночью и утром обещают туман.

Завтра в горных районах области Жетісу ожидается туман. Ветер северо-западный на севере, востоке области порывы 15-20, днем в районе Алакольских озер временами 23-28 м/с.

А Павлодарской области обещают снег, низовая метель, гололед. На западе, севере области ожидается туман.

22 марта в Акмолинской области ожидается гололед. Ночью и утром туман.

В Кызылординской области завтра также будет туман. Ветер северо-восточный на юге, востоке, в центре области 15-20 м/с.

22 марта ночью в Восточно-Казахстанской области обещают осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель, на севере, востоке, юге области сильные осадки (дождь, снег). Днем на севере, востоке, юге области ожидаются осадки, временами сильные осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. Ветер западный, северо-западный на севере, востоке, юге области 15-20, ночью порывы 23 м/с.

Осадки завтра синоптики прогнозируют и в области Абай. Ожидаются также гололед, низовая метель, на востоке, юге области сильные осадки (дождь, снег). Днем на востоке, юге области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный на севере, юге, в центре области 15-20, ночью порывы 25 м/с. г. Семей: 22 марта ночью ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный ночью порывы 15-18 м/с.