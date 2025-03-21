Сильные осадки и метель обещают синоптики в праздничные выходные в Казахстане

В предстоящие дни на большей части Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды - ожидаются осадки в виде дождя и снега, гололед и метель, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

По данным синоптиков, в предстоящие дни на большей части Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды, обусловленный прохождением атмосферных фронтов. Дожди пройдут на западе, юге и юго-востоке страны, а на севере, востоке и в центре ожидаются осадки в виде дождя и снега, низовая метель, гололед и туман.

Без осадков ожидаются лишь в Западно-Казахстанской и в области Ұлытау.

22 марта на востоке Казахстана прогнозируются сильные осадки. Сильные дожди пройдут 23-24 марта в Мангистауской области, а 24 марта в Туркестанской, Жамбылской, Алматинской и в области Жетісу.

На западе страны температура будет понижаться: ночью от 0-5 тепла до 3-8 мороза, днем от 10-15 до 7-12 тепла. На юго-западе температуры снизятся ночью от 2-10 до 0-8 тепла, а днем от 10-18 до 5-13 тепла.

На северо-западе основной фон температуры составить ночью 3-10 мороза, днем 2-12 тепла.

На севере температура ночью повысится от 5-12 до 0-8 мороза, а днем ожидается понижение рт 0-5 тепла до 0-5 мороза.

В центре страны ночью будет 2-10 мороза, днем температура понизится от 0-8 тепла до 0-5 мороза, на юге региона 1-6 тепла.

На востоке ночные температуры понизятся от 0-5 до 3-12 мороза, а дневные - от 2-7 тепла до 3 мороза - 2 тепла.

В южных регионах ночью ожидается 3-15 тепла, а днем температура понизится от 17-26 до 8-18 тепла.