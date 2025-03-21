Прямые рейсы в Мекку и Медину запустили из Астаны

Из международного аэропорта Астаны запускают первый прямой рейс в священные города Мекку и Медин, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

"С радостью сообщаем, что в священный месяц Рамадан из международного аэропорта Астаны открыт первый прямой рейс в священные города Мекку и Медину.

Рейсы выполняет национальная авиакомпания "Air Astana". Время полета составит 6-7 часов, что открывает новые горизонты для паломников, направляющихся на хадж", - говорится в сообщении аэропорта в Telegram-канале.

Отмечается, что первая группа пассажиров уже отправилась в священные места накануне, 20 марта.

В начале марта сообщалось, что казахстанская авиакомпания SCAT запускает новый авиамаршрут из Казахстана по направлению Шымкент - Мюнхен.

В начале года Министерство транспорта РК в своем Telegram-канале анонсировало открытье новых рейсов - казахстанцы смогут чаще летать в Китай, Вьетнам и Египет.

Сообщалось также, что с конца мая авиакомпания SCAT планирует открытие нового маршрута в Египет по направлению Шымкент - Каир.

Кроме этого, с 16 по 30 марта, в связи с увеличением спроса на авиаперелеты в период празднования Наурыз мейрамы, дополнительно добавлено 120 дополнительных рейсов.