120 дополнительных рейсов: в Минтрансе Казахстана сделали заявление
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С 16 по 30 марта в связи с увеличением спроса на авиаперелеты в период празднования Наурыз мейрамы дополнительно добавлено 120 дополнительных рейсов, передает NUR.KZ со ссылкой на Минтранс.
Как сообщается в официальном Telegram-канале Министерства транспорта РК, казахстанскими авиакомпаниями в целях удовлетворения пассажирского спроса на авиаперевозки проработан вопрос увеличения количества авиарейсов в период празднования Наурыз мейрамы.
Так, с 16 по 30 марта 2025 г дополнительно добавлено 120 дополнительных рейсов, из них:
- авиакомпанией Air Astana добавлено 55 рейсов:
по внутренним направлениям:
- Астана - Алматы +8 рейсов;
- Атырау - Астана +6 рейсов;
- Атырау - Алматы +3 рейсов;
- Алматы - Шымкент +2 рейса;
- Алматы - Кызылорда +2 рейса;
- Алматы - Актау +1 рейс;
- Алматы - Актобе +1 рейс;
- Алматы - Усть-Каменогорск +1 рейс;
- Астана - Актобе +1 рейс;
- Астана - Уральск +1 рейс;
- Астана - Костанай +1 рейс;
по международным направлениям:
- Алматы - Сеул +4 рейса;
- Алматы - Стамбул +4 рейса;
- Астана - Стамбул +4 рейса;
- Алматы - Мале +4 рейса;
- Алматы - Пекин +2 рейса;
- Астана - Сеул +2 рейса;
- Алматы - Тбилиси +1 рейс;
- Астана - Пхукет +1 рейс;
- Астана - Фукуок +1 рейс;
- Алматы - Лондон +1 рейс;
- Алматы - Душанбе +1 рейс;
- Алматы - Баку +1 рейс;
- Алматы - Камрань +1 рейс;
- Алматы - Гуанчжоу +1 рейс.
Кроме того, с 30 марта будет открыто авиасообщение по маршруту Алматы - Нячанг (4 рейса в неделю), с 31 марта - Астана - Нячанг (3 рейса в неделю), с 30 марта - Алматы - Гуанчжоу (3 рейса в неделю); с 20 апреля будут возобновлены рейсы по маршруту Алматы - Мумбай (3 рейса в неделю); с 28 мая будет открыто авиасообщение по новому направлению Атырау - Тбилиси (3 рейса в неделю); с 1 июня - Астана - Франкфурт (3 рейса в неделю).
Также авиакомпанией FlyArystan добавлено 33 рейса:
- Астана - Алматы + 11 рейсов;
- Астана - Уральск +4 рейса;
- Алматы - Шымкент +3 рейса;
- Алматы - Караганда +2 рейса;
- Алматы - Кызылорда +2 рейса;
- Астана - Шымкент +2 рейса;
- Астана - Туркестан +2 рейса;
- Алматы - Костанай +1 рейс;
- Алматы - Семей +1 рейс;
- Алматы - Павлодар +1 рейс;
- Алматы - Уральск +1 рейс;
- Астана - Кызылорда +1 рейс;
- Астана - Актау +1 рейс;
- Астана - Усть-Каменогорск +1 рейс.
Кроме того, с 4 июня будут открыты рейсы по маршруту Караганда - Стамбул (2 рейса в неделю).
Авиакомпанией SCAT добавлено 32 рейса:
- Астана - Алматы +16 рейсов;
- Астана - Шымкент +8 рейсов;
- Алматы - Шымкент +8 рейсов.
Также будут открыты рейсы по маршруту Шымкент - Каир (с 29 мая, 2 рейса в неделю), Шымкент - Сиань (с 28 мая, 2 рейса в неделю), Шымкент - Будапешт (с 27 мая, 2 рейса в неделю). Авиакомпанией "Qazaq Air" с 1 мая будут запущены рейсы по маршруту Астана - Самарканд (2 рейса в неделю). Дополнительно прорабатывается вопрос увеличения количества рейсов в предпраздничные и праздничные дни по внутренним маршрутам Астана - Алматы, Астана - Шымкент, Астана - Туркестан. Авиабилеты доступны к покупке на официальных сайтах авиакомпаний.
"Повышений тарифов по внутренним и международным направлениям не планируется, цены на авиабилеты находятся на прежнем уровне. Стоимость авиабилетов может варьироваться исходя из рыночных факторов (покупка билета за определенный период до вылета и т. д.)", - отмечает ведомство.
Авиакомпаниями будет продолжена работа по увеличению рейсов в праздничные дни исходя из технической возможности.
Добавим, в соответствии с законом "О праздниках", Наурыз мейрамы празднуют с 21 по 23 марта. Мы писали о том, как будут отдыхать казахстанцы в марте. Так, при пятидневной рабочей неделе на Наурыз казахстанцы отдохнут с 21 по 25 марта, а при шестидневной - с 21 по 24 марта.
Как сообщает Институт законодательства и правовой информации РК (ZQAI), Наурыз мейрамы - праздник весеннего обновления.
По восточному календарю Наурыз - первый день нового года. Об истории и традициях праздника можно подробнее прочитать в этом материале.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2224964-dopolnitelnye-aviareysy-zapustyat-na-martovskie-prazdniki-v-kazahstane/