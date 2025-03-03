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120 дополнительных рейсов: в Минтрансе Казахстана сделали заявление

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Самолет
Самолет. Иллюстративное фото: pexels.com

С 16 по 30 марта в связи с увеличением спроса на авиаперелеты в период празднования Наурыз мейрамы дополнительно добавлено 120 дополнительных рейсов, передает NUR.KZ со ссылкой на Минтранс.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Министерства транспорта РК, казахстанскими авиакомпаниями в целях удовлетворения пассажирского спроса на авиаперевозки проработан вопрос увеличения количества авиарейсов в период празднования Наурыз мейрамы.

Так, с 16 по 30 марта 2025 г дополнительно добавлено 120 дополнительных рейсов, из них:

- авиакомпанией Air Astana добавлено 55 рейсов:

по внутренним направлениям:

  • Астана - Алматы +8 рейсов;
  • Атырау - Астана +6 рейсов;
  • Атырау - Алматы +3 рейсов;
  • Алматы - Шымкент +2 рейса;
  • Алматы - Кызылорда +2 рейса;
  • Алматы - Актау +1 рейс;
  • Алматы - Актобе +1 рейс;
  • Алматы - Усть-Каменогорск +1 рейс;
  • Астана - Актобе +1 рейс;
  • Астана - Уральск +1 рейс;
  • Астана - Костанай +1 рейс;

по международным направлениям:

  • Алматы - Сеул +4 рейса;
  • Алматы - Стамбул +4 рейса;
  • Астана - Стамбул +4 рейса;
  • Алматы - Мале +4 рейса;
  • Алматы - Пекин +2 рейса;
  • Астана - Сеул +2 рейса;
  • Алматы - Тбилиси +1 рейс;
  • Астана - Пхукет +1 рейс;
  • Астана - Фукуок +1 рейс;
  • Алматы - Лондон +1 рейс;
  • Алматы - Душанбе +1 рейс;
  • Алматы - Баку +1 рейс;
  • Алматы - Камрань +1 рейс;
  • Алматы - Гуанчжоу +1 рейс.

Кроме того, с 30 марта будет открыто авиасообщение по маршруту Алматы - Нячанг (4 рейса в неделю), с 31 марта - Астана - Нячанг (3 рейса в неделю), с 30 марта - Алматы - Гуанчжоу (3 рейса в неделю); с 20 апреля будут возобновлены рейсы по маршруту Алматы - Мумбай (3 рейса в неделю); с 28 мая будет открыто авиасообщение по новому направлению Атырау - Тбилиси (3 рейса в неделю); с 1 июня - Астана - Франкфурт (3 рейса в неделю).

Также авиакомпанией FlyArystan добавлено 33 рейса:

  • Астана - Алматы + 11 рейсов;
  • Астана - Уральск +4 рейса;
  • Алматы - Шымкент +3 рейса;
  • Алматы - Караганда +2 рейса;
  • Алматы - Кызылорда +2 рейса;
  • Астана - Шымкент +2 рейса;
  • Астана - Туркестан +2 рейса;
  • Алматы - Костанай +1 рейс;
  • Алматы - Семей +1 рейс;
  • Алматы - Павлодар +1 рейс;
  • Алматы - Уральск +1 рейс;
  • Астана - Кызылорда +1 рейс;
  • Астана - Актау +1 рейс;
  • Астана - Усть-Каменогорск +1 рейс.

Кроме того, с 4 июня будут открыты рейсы по маршруту Караганда - Стамбул (2 рейса в неделю).

Авиакомпанией SCAT добавлено 32 рейса:

  • Астана - Алматы +16 рейсов;
  • Астана - Шымкент +8 рейсов;
  • Алматы - Шымкент +8 рейсов.

Также будут открыты рейсы по маршруту Шымкент - Каир (с 29 мая, 2 рейса в неделю), Шымкент - Сиань (с 28 мая, 2 рейса в неделю), Шымкент - Будапешт (с 27 мая, 2 рейса в неделю). Авиакомпанией "Qazaq Air" с 1 мая будут запущены рейсы по маршруту Астана - Самарканд (2 рейса в неделю). Дополнительно прорабатывается вопрос увеличения количества рейсов в предпраздничные и праздничные дни по внутренним маршрутам Астана - Алматы, Астана - Шымкент, Астана - Туркестан. Авиабилеты доступны к покупке на официальных сайтах авиакомпаний.

"Повышений тарифов по внутренним и международным направлениям не планируется, цены на авиабилеты находятся на прежнем уровне. Стоимость авиабилетов может варьироваться исходя из рыночных факторов (покупка билета за определенный период до вылета и т. д.)", - отмечает ведомство.

Авиакомпаниями будет продолжена работа по увеличению рейсов в праздничные дни исходя из технической возможности.

Добавим, в соответствии с законом "О праздниках", Наурыз мейрамы празднуют с 21 по 23 марта. Мы писали о том, как будут отдыхать казахстанцы в марте. Так, при пятидневной рабочей неделе на Наурыз казахстанцы отдохнут с 21 по 25 марта, а при шестидневной - с 21 по 24 марта.

Как сообщает Институт законодательства и правовой информации РК (ZQAI), Наурыз мейрамы - праздник весеннего обновления.

По восточному календарю Наурыз - первый день нового года. Об истории и традициях праздника можно подробнее прочитать в этом материале.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2224964-dopolnitelnye-aviareysy-zapustyat-na-martovskie-prazdniki-v-kazahstane/