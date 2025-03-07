Новый рейс в Германию запускает казахстанская авиакомпания
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Казахстанская авиакомпания SCAT запускает новый авиамаршрут из Казахстана по направлению Шымкент - Мюнхен, передает NUR.KZ со ссылкой Министерство транспорта.
"Так, с 27 мая текущего года казахстанская авиакомпания «SCAT» планирует открытие нового маршрута в Германию по направлению Шымкент - Мюнхен. Рейсы будут выполняться с частотой 3 раза в неделю (по вторникам, четвергам и субботам)", - отмечается в сообщении ведомства в Telegrаm-канaле.
Таким образом, общее количество рейсов между Казахстаном и Германией увеличится с 11 до 14 в неделю.
В Министерстве транспорта уверены, что открытие авиасообщения будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового и туристического сотрудничества между двумя странами.
В начале года Министерство транспорта РК в своем Telegram-канале анонсировало открытье новых рейсов - казахстанцы смогут чаще летать в Китай, Вьетнам и Египет.
Сообщалось также, что с конца мая авиакомпания SCAT планирует открытие нового маршрута в Египет по направлению Шымкент - Каир.
На днях стало известно, что с 16 по 30 марта в связи с увеличением спроса на авиаперелеты в период празднования Наурыз мейрамы дополнительно добавлено 120 дополнительных рейсов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2226306-eshche-odin-mezhdunarodnyy-reys-zapuskayut-iz-kazahstana/