Новый рейс в Германию запускает казахстанская авиакомпания

Казахстанская авиакомпания SCAT запускает новый авиамаршрут из Казахстана по направлению Шымкент - Мюнхен, передает NUR.KZ со ссылкой Министерство транспорта.

"Так, с 27 мая текущего года казахстанская авиакомпания «SCAT» планирует открытие нового маршрута в Германию по направлению Шымкент - Мюнхен. Рейсы будут выполняться с частотой 3 раза в неделю (по вторникам, четвергам и субботам)", - отмечается в сообщении ведомства в Telegrаm-канaле.

Таким образом, общее количество рейсов между Казахстаном и Германией увеличится с 11 до 14 в неделю.

В Министерстве транспорта уверены, что открытие авиасообщения будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового и туристического сотрудничества между двумя странами.

В начале года Министерство транспорта РК в своем Telegram-канале анонсировало открытье новых рейсов - казахстанцы смогут чаще летать в Китай, Вьетнам и Египет.

Сообщалось также, что с конца мая авиакомпания SCAT планирует открытие нового маршрута в Египет по направлению Шымкент - Каир.

На днях стало известно, что с 16 по 30 марта в связи с увеличением спроса на авиаперелеты в период празднования Наурыз мейрамы дополнительно добавлено 120 дополнительных рейсов.