До 27 градусов тепла ожидается в одном из мегаполисов Казахстана в пятницу

В пятницу, 21 марта, в Алматы и Шымкенте обещают теплую погоду, а в Астане ожидаются осадки в виде дождя и снега. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается ясная погода. Температура днем поднимется до 21 градусов, а ночью опустится до 4 градусов. Скорость ветра составит 4,3 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют дождь и снег. Днем воздух прогреется до 3 градусов, ночью температура снизится до -1 градусов. Скорость ветра – 5,2 м/с.

В Шымкенте сегодня будет паспурная погода. В дневное время столбики термометров поднимутся до 27 градусов, ночью опустятся до 11 градусов. Скорость ветра будет на уровне 5,8 м/с.