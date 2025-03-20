До 25 градусов тепла ожидается в одном из мегаполисов Казахстана в четверг

В четверг, 20 марта, в Алматы и Шымкенте обещают теплую, солнечную погоду, а в Астане небольшое похолодание. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет солнечно, без осадков. Температура днем поднимется до 19 градусов, а ночью опустится до 2 градусов. Скорость ветра составит 3,8 м/с.

Жителям Астаны обещают пасмурную погоду. Днем воздух прогреется до 8 градусов, ночью температура снизится до 0 градусов. Скорость ветра – 7,4 м/с.

А в Шымкенте сегодня ожидается ясная погода. В дневное время столбики термометров поднимутся до 25 градусов, ночью опустятся до 8 градусов. Скорость ветра будет на уровне 4,8 м/с.