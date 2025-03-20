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Метели и снегопады возвращаются в Казахстан: в каких регионах обещают непогоду в пятницу

Опубликовано:

Зима, снег и метель
Женщина с зонтом во время снегопада. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Резкое ухудшение погоды ожидает жителей ряда регионов Казахстана на праздничные выходные - в областях объявили штормовое предупреждение, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

Как предупреждают синоптики, с 21 по 26 марта в связи с оттепелью, неустойчивым состоянием снежного покрова и ожидаемыми осадками в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы сохраняется опасность схода снежных лавин.

Казахстанцам рекомендуют не выходить в горы из-за возможного провоцирования схода лавин.

В горных и предгорных районах области Жетісу в ближайшие два дня ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления.

"При превышении опасных отметок сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных на пойменных участках рек", - говорится в сообщении госметеослужбы.

А завтра, 21 марта, в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Костанайской, Карагандинской областях, а также области Ұлытау обещают дождь, снег и низовую метель, порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду. Жителей этих регионов также предупреждают о гололеде.

На востоке страны - в области и Абай и ВКО - завтра, 21 марта, объявлено штормовое предупреждение из-за сильного дождя.

"21-24 марта в связи с прогнозом осадков в виде дождя и мокрого снега на большой части области, а также сохранением повышенного температурного фона в этих областях ожидается интенсивное снеготаяние, ослабление ледовых явлений, формирование талого и склонового стоков и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления", - сообщают синоптики.

В Астане обещают осадки в виде дождя и снега, а ночью и утром в столице ожидается туман.

В ЗКО штормовое предупреждение объявлено из-за сильного тумана, а в Актюбинской области - из-за гололедицы.

Между тем на юге страны - в Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областях - в пятницу ожидается сильный ветер с порывами до 20-23 метров в секунду.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2229899-meteli-i-snegopady-vozvrashchayutsya-v-kazahstan-v-kakih-regionah-obeshchayut-nepogodu-v-pyatnicu/