Полиция Алматы обратилась к владельцам оружия с предупреждением

Полиция Алматы обратилась к жителям города с призывом в добровольном порядке сдать сигнальное и охолощенное оружие, передает NUR.KZ со ссылкой ДП города.

Как сообщается в Instagram-аккаунте Департамента полиции Алматы, в стране в рамках усиления контроля за оборотом оружия внесены изменения в законодательство. Теперь охолощенное оружие включено в категорию гражданского.

"Граждане, достигшие 18-летнего возраста, могут приобретать сигнальное и охолощенное оружие только у юридических лиц, поставщиков (оружейных магазинов) без разрешения на их приобретение только после предъявления справки об отсутствии судимости, сведений с Центров психического здоровья и справки о прохождении программы подготовки владельцев и пользователей гражданского оружия.

Введена ответственность за незаконное хранение, ношение и реализацию сигнального и охолощенного оружия. В связи с чем, гражданам необходимо в добровольном порядке сдать в органы внутренних дел все имеющиеся у них незарегистрированное сигнальное и охолощенное оружие, в связи с действующим законодательством", - информировал начальник управления административной полиции ДП города Алматы Асхат Кулбаев.

В начале этого года в МВД разъяснили, что гражданам Казахстана разрешено владеть оружием для охоты, спорта и самообороны. О правилах покупки и регистрации оружия рассказали в МВД РК, можно прочитать здесь.

Также сообщалось, что у жителя Алматы изъяли охотничье ружье в рамках защитного предписания, так как он злоупотребляет алкоголем и устраивает дебош.

В конце прошлого года жителя области Ұлытау наказали штрафом за хранение незарегистрированного оружия, которое, по словам мужчины, было найдено им после паводков возле реки.

Летом прошлого года мы писали, что почти у двух десятков казахстанцев изъяли оружие и аннулировали разрешения на него из-за проступков в семейно-бытовой сфере.

А в Акмолинской области сельчанин хранил дома оружие времен Второй мировой войны. Пистолет-пулемет системы Шпагина 1941 года выпуска изъяла полиция и направила на судебно-баллистическое исследование.