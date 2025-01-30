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Каким оружием разрешено владеть казахстанцам, рассказали в МВД

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Человек держит в руке ружье
Человек с ружьем. Иллюстративное фото: rbkomar/Getty Images

Гражданам Казахстана разрешено владеть оружием для охоты, спорта и самообороны. О правилах покупки и регистрации оружия рассказали в МВД РК, передает NUR.KZ.

Как сообщается в Telegram-канале МВД РК, гражданам Казахстана разрешено владеть оружием для охоты, спорта и самообороны.

Для его приобретения необходимо получить специальное разрешение в полиции через портал www.elicense.kz. После покупки оружие должно быть зарегистрировано в полиции по месту жительства в течение 7 дней. Разрешение подлежит продлению каждые 5 лет.

Требования к хранению

  • Оружие должно находиться в металлическом сейфе или прочном железном ящике с толщиной стенок не менее 3 мм.
  • Боеприпасы хранятся отдельно.
  • Обязательно наличие охранной сигнализации.
  • Доступ к оружию для несовершеннолетних должен быть полностью исключен.

Перевозка оружия

Перевозить оружие можно только при наличии соответствующего разрешения. В общественных местах оно должно быть разряжено и находиться в чехле.

"Нарушение установленных правил может привести к конфискации оружия, административной или уголовной ответственности", - отмечают правоохранители.

Напомним, неделю назад сообщалось, что у жителя Алматы изъяли охотничье ружье в рамках защитного предписания, так как он злоупотребляет алкоголем и устраивает дебош.

Ранее в конце прошлого года жителя области Ұлытау наказали штрафом за хранение незарегистрированного оружия, которое, по словам мужчины, было найдено им после паводков возле реки.

Летом прошлого года сообщалось, что почти у двух десятков казахстанцев изъяли оружие и аннулировали разрешения на него из-за проступков в семейно-бытовой сфере.

А в Акмолинской области сельчанин хранил дома оружие времен Второй мировой войны. Пистолет-пулемет системы Шпагина 1941 года выпуска изъяла полиция и направила на судебно-баллистическое исследование.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2216730-kakim-oruzhiem-razresheno-vladet-kazahstancam-rasskazali-v-mvd/