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Эзотерика

Пистолет-пулемет времен Второй мировой нашли у жителя Акмолинской области

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Изъятое оружие
Изъятое оружие. Фото: instagram.com/aqmola_pd

В районе Биржан Сал в Акмолинской области сельчанин хранил дома оружие времен Второй мировой войны. Сейчас его изъяла полиция, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

По данным ведомства, сотрудники отдела криминальной полиции ОП района Биржан Сал обнаружили и изъяли у жителя села Заураловка пистолет-пулемет системы Шпагина 1941 года выпуска.

"Сельчанин пояснил, что ружье он нашел в степи летом. По предварительной версии составляющие оружия отсутствуют, и ружье является непригодным для производства выстрелов.

Однако пистолет-пулемет содержит основные части огнестрельного боевого оружия, которые могут быть использованы по назначению", – подчеркнули стражи порядка.

Отмечается, что сейчас оружие изъято и направлено на судебно-баллистическое исследование. Проводится проверка в базе данных по учетам "зарегистрированное оружие" и "криминальное оружие".

По результатам экспертизы будет принято процессуальное решение.

Добавим, что согласно статье 287 УК РК, незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств наказываются штрафом в размере до 5 тыс. МРП (18,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2070492-pistolet-pulemet-vremen-vtoroy-mirovoy-nashli-u-zhitelya-akmolinskoy-oblasti/

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