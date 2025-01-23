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Ружье нашли и изъяли у алматинца после семейного скандала

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Изъятое полицией оружие
Изъятое полицией оружие. Кадр из видео: Polisia.kz

У жителя Алматы изъяли охотничье ружье в рамках защитного предписания, так как он злоупотребляет алкоголем и устраивает дебош, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

По данным информационного портала МВД Polisia.kz, в Алматы проходит ОПМ "Быт", направленное на предотвращение преступлений в сфере семейно-бытовых отношений. Сообщается, что очередная семья из группы риска выявлена в Бостандыкском районе мегаполиса, откуда поступило сообщение о семейном скандале.

"После первичного реагирования на вызов проведен анализ, и установлено, что у отца семейства имеется зарегистрированное охотничье ружье. Учитывая, что он временами злоупотребляет алкоголем и устраивает дебош, было принято решение об изъятии оружия в рамках вынесенного защитного предписания.

Эта профилактическая мера помогает предотвратить трагедии, иногда с необратимыми последствиями", - сказано в сообщении.

Напомним, в конце прошлого года жителя области Ұлытау наказали штрафом за хранение незарегистрированного оружия, которое, по словам мужчины, было найдено им после паводков возле реки.

Летом прошлого года сообщалось, что почти у двух десятков казахстанцев изъяли оружие и аннулировали разрешения на него из-за проступков в семейно-бытовой сфере.

А в Акмолинской области сельчанин хранил дома оружие времен Второй мировой войны. Пистолет-пулемет системы Шпагина 1941 года выпуска изъяла полиция и направила на судебно-баллистическое исследование.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2214465-ruzhe-nashli-i-izyali-u-almatinca-posle-semeynogo-skandala/

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