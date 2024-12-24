Данные казахстанцев утекли из базы российской компании, заявили в комитете Минцифры

На брифинге в правительстве глава комитета Минцифры Руслан Абдикаликов прокомментировал утечку данных казахстанцев – он сообщил, что они были в базе российской компании, передает корреспондент NUR.KZ.

"Есть сервис Amadeus по бронированию авиабилетов, если вы пользовались перелетами, вы знаете, что есть номер брони, по которому можно сделать онлайн-регистрацию, получить место. Аналогичная система есть в странах СНГ – "Сирена-Трэвел" называется. Утечка произошла на территории РФ из этой компании.

Наши компании в этом были не виноваты, они такие же потерпевшие, как и наши граждане. Тем не менее, что сделано нашим министерством: в первую очередь мы направили письмо в Роскомнадзор, чтобы они прояснили ситуацию и рассказали о принимаемых мерах, потому что по законам РФ это также является преступлением и нарушением законодательства. Мы попросили их, чтобы они известили нас, какие меры были приняты к нарушителям.

Следующее, что мы сделали - получили эту утечку, сейчас провели ее анализ, буквально на днях мы запустим информирование через портал электронного правительства. Все данные казахстанцев, которые мы там обнаружили, самое важное, что там было - это фамилия, имя и номер документа, удостоверяющего личность", - сообщил глава комитета инфобезопасности Руслан Абдикаликов.

Он добавил, что казахстанцы также могут подать жалобу на авиакомпании, если они все же считают, что утечка случилась не только по вине российского сайта.

"Возможно, наши компании тоже были в чем-то виноваты, сейчас с уверенностью сказать нельзя, по факту сама утечка была на территории РФ от российской компании. Но в случае поступления жалоб мы обязательно проверим, насколько нашими авиакомпаниями соблюдаются требования казахстанского законодательства по сохранности и защите персональных данных", - сообщил Абдикаликов.

Отметим, в октябре этого года в Казахстане предложили ограничить срок хранения персональных данных. Глава комитета инфобезопасности сообщил, что страховые компании в Казахстане могут много лет хранить персональные данные граждан и не нести за это ответственность.

Стоит напомнить, что ранее несколько раз происходили утечки персональных данных казахстанцев. В Минцифры летом заявляли, что все граждане Казахстана, чьи персональные данные будут обнаружены в утечках, будут проинформированы через портал "Электронного правительства".

В сентябре этого года эксперты по кибербезопасности отмечали, что Казахстан оказался на втором месте среди стран СНГ по числу упоминаний мошенниками в так называемом "темном" Интернете. А данные граждан продаются по цене от 100 до 50 тыс. долларов.