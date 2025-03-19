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Осадки, повышение уровня воды: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

Опубликовано:

Вода в реке течет между заснеженных камней
Речка во время таяния снега. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана в связи с ухудшением погодных условий - ожидается подъем уровня воды в реках, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

В период с 20 по 25 марта 2025 года в связи с добеганием стока с верхней части бассейнов рек расположенных в Актюбинской области, ожидаются дальнейшее повышение уровня воды на реках Уил, Эмба Кызылкогинского и Жылыойского района Атырауской области и возможна угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных ниже по течению реки. 20 марта ночью и утром на востоке, севере Актюбинской области - туман.

А 20-22 марта в связи с прогнозом положительных дневных температур воздуха 2-12 тепла, ночных 1-10 мороза и выпадением осадков в виде дождя, по Костанайской области прогнозируется дальнейшее интенсивное таяние снежного покрова, формирование талого стока, ослабление ледовой обстановки, повышение уровней воды на реках области.

20 марта ночью и утром на севере, востоке, юге Карагандинской области ожидается временами туман. Ветер южный, юго-восточный днем на западе, севере, востоке области порывы 15-18 м/с.

Предстоящей ночью и утром на севере, востоке, юге области Ұлытау пообещали временами туман. Ветер восточный, юго-восточный днем на западе, севере области порывы 15-18 м/с.

Завтра на юге, востоке Алматинской области усилится ветер юго-восточный - порывы 15-20 м/с.

В четверг на западе, юге Павлодарской области тоже ожидается ветер южный - порывы 15-20 м/с.

20 марта ночью и утром на севере, западе Атырауской области пообещали туман. Ветер северо-западный, северный днем на юге, востоке области 15-20 м/c.

Утром и днем на западе, севере, юге Акмолинской области ожидается дождь. Ветер юго-западный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

20 марта в Северо-Казахстанской области ночью на западе, севере возможны осадки (дождь, снег), гололед, днем дождь. На западе, севере области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на западе, юге области порывы 15-20 м/с.

Завтра в области Абай ожидается ветер юго-восточный, южный на юге, в центре области 15-20, днем порывы 23 м/с.

Предстоящей ночью и утром на северо-западе Мангистауской области - туман.

Завтра в Костанайской области ожидаются ночью на западе, севере области осадки (снег, дождь), гололед. На севере, западе, востоке области туман. Ветер северный, северо-западный днем на юге области порывы 15-20 м/с.

В четверг в горных районах Жамбылской области пообещали туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с.

А на западе, юге, севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер северо-западный на юге, востоке области днем порывы 15-20 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2229507-osadki-povyshenie-urovney-vody-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-ryade-regionov-kazahstana/