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"Речи о расточительности нет": в Минкультуры рассказали о тратах на Наурыз мейрамы в Казахстане

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Наурыз
Наурыз. Фото: пресс-служба акимата Астаны

Вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов на брифинге кабмина рассказал, на какие цели выделяют средства в период празднования Наурыз мейрамы в этом году, передает корреспондент NUR.KZ.

Евгений Кочетов сообщил, что в Казахстане второй год Наурыз мейрамы отмечаются согласно новой концепции.

"Наурызнама - декада целая. Происходит большое количество мероприятий. Есть традиционный формат, есть какие-то форматы новые. Но это никак не вызвало увеличение затрат бюджетных средств.

Нет такого, что мы идем по пути увеличения количества мероприятий, автоматически увеличивая затраты. Я вам точную цифру не озвучу только по одной простой причине - потому что у нас каждый регион занимается организацией этого мероприятия", - добавил он.

При этом вице-министр заверил, что даже в части проведения Наурыза подход по диверсификации источников по организации мероприятий, с точки зрения оптимизации бюджетных расходов, присутствует.

"Ряд мероприятий проходит различных: ярмарки, выставки. Это все с привлечением бизнеса, где бизнес сам заинтересован нашу национальную надежду продавать. Это рыночная история. Мы максимально, в том числе в период Наурыза, открываем возможности для рыночного взаимодействия. Речи о расточительности в тратах бюджетных денег на Наурыз не стоит", - заявил Евгений Кочетов.

Напомним, в марте в Казахстане празднуют Наурыз мейрамы, поэтому жителей страны ждут дополнительные выходные. Как граждане будут отдыхать - мы писали здесь.

При этом 14 марта в Казахстане стартовала общенациональная декада Наурызнама, которая приобретает в этом году более глубокий смысл.

Мы также писали, что на что тратят деньги перед Наурызом казахстанцы.

Добавим, что с 2024 года по предложению главы государства празднование Наурыз мейрамы в Казахстане проводится в новом формате - мероприятия проходят с 14 по 23 марта, а называется этот период Наурызнама. При этом внедрение нового формата не означает увеличение количества выходных дней в Казахстане.

Наурыз - древнейший народный праздник, который привязан к сезонным изменениям в природе. Его отмечают миллионы людей в Азии и Европе. Подробнее об истории праздника и традициях празднования в Казахстане мы писали здесь.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2228987-rechi-o-rastochitelnosti-net-v-minkultury-rasskazali-o-tratah-na-nauryz-meyramy-v-kazahstane/