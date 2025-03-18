На что тратят деньги перед Наурызом казахстанцы

Подготовка к празднованию Наурыза требует значительных вложений, ведь это не просто богатый дастархан, но и разная национальная атрибутика, которая стоит денег. Подробнее о тратах читайте на NUR.KZ.

Наурыз мейрамы – любимый праздник миллионов казахстанцев. Он всегда сопровождается массовыми гуляниями и масштабными мероприятиями во всех городах страны.

В этот праздник многие семьи накрывают богатый дастархан с обилием вкусных национальных блюд. Естественно, это требует значительных денежных вложений, однако они не ограничиваются закупом продуктов для праздничного стола.

Как отмечает аналитическая служба OLX, казахстанцы особое внимание уделяют праздничным атрибутам. На сайте объявлений люди покупают ювелирные украшения, национальную одежду, музыкальные инструменты и даже предметы для дома, вроде войлочных ковров, которые называются "текемет".

Важно учесть, что многие казахстанцы предпочитают покупать новые вещи, однако купить подержанные иногда может быть целесообразнее, особенно если такие изделия используются раз в год на праздник.

Тем не менее, можно отметить, что в 2025 году некоторые праздничные атрибуты стали заметно дороже. Так, например, если годом ранее медианная цена домбры на сайте объявлений составляла 22,5 тыс. тенге, то теперь ценник дорос до 25 тыс. тенге.

Чапаны, тюбетейки, камзолы и костюмы в национальном стиле в среднем за год подорожали на 12%–30%. Например, медианный ценник на шапан в этом году составляет 13,5 тыс. тенге, а на камзол – 13 тыс. тенге.

Интересно, что в это же время подешевели национальные украшения и войлочные ковры – первые на 17% за год, до 5 тыс. тенге в медиане, а вторые – сразу на 55%, до 45 тыс. тенге за текемет.

Цены на некоторые товары к Наурызу. Инфографика: olx.kz

Примечательно, что национальная посуда, такая как, например, деревянное блюдо астау, за один год не изменилась в цене (медианная стоимость – 15 тыс. тенге), но по-прежнему является популярной предпраздничной покупкой у казахстанцев.

Стоит отметить, что популярность национального стиля активно поддерживается и со стороны государства. Так, например, на недавно прошедшем IV заседании Национального курултая президент Казахстана призвал граждан носить национальную одежду.