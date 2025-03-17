Казахстанцы стали чаще жаловаться на нечестных продавцов – жертвы исчисляются тысячами

Председатель Комитета по защите прав потребителей Аскар Тынысбеков на брифинге СЦК рассказал, на что чаще всего жалуются казахстанцы, передает корреспондент NUR.KZ.

Аскар Тынысбеков заявил, что из года в год растет количество поступающих обращений. Так, по его данным, если в 2021 году в МТИ поступило 25,2 тыс. обращений, в 2022 году - 30,2 тыс., в 2023 году - 50,9 тыс. обращений, то в 2024 году их количество возросло до 62,5 тыс., а с начала текущего года уже 10 043 обращений.

"В разрезе сфер экономики по удельному весу больше всего поступило обращений: в розничной торговле - 37,5%, электронной торговле - 23,2%.

Необходимо отметить, что количество жалоб потребителей в этом сегменте с 2022 по 2024 годы увеличилось в 5,5 раза - с 2,6 тыс. обращений до 14,5. тыс. жалоб.

В условиях развития цифровой торговли, мы полагаем, что рост жалоб потребителей продолжит расти. В сфере бытовых услуг - 8,8%, ЖКХ - 7,4% и услуг связи - 3,5%", - пояснил спикер.

Привел он данные и в разрезе регионов.

"Большая доля респондентов из Костанайской, Карагандинской областей и области Жетiсу (более 80%) жалуется на услуги ж/д транспорта, недовольны услугами автомобильного транспорта в Атырауской области и области Жетiсу (84% и 82% соответственно).

Жители Актюбинской, Акмолинской, Северо-Казахстанской областей и областей Абай и Ұлытау больше всего указали о недовольстве в туристской деятельности.

Вариант ответа "не удовлетворены медицинскими услугами" чаще всего отмечают жители Актюбинской, Акмолинской областей, а также областей Абай и Ұлытау", - сообщил глава Комитета.

Отмечается, что по итогам прошлого года ведомством защищены права потребителей на общую сумму более 2 млрд тенге, с начала этого года - на сумму 352,7 млн тенге.

"Зафиксировано 120 резонансных дел, где защищены права 670 потребителей на сумму 1,4 млрд тенге. К примеру, защищены права 58 потребителей-автомобилистов по продаже им ненадлежащего товара на сумму 810,3 млн тенге. Права дольщиков и покупателей жилья на 228,5 млн тенге. Также в 2024 году были защищены права потребителей в сегменте ЖКХ по 9 резонансным делам в защиту 387 потребителей на сумму 22,4 млн тенге", - резюмировал Аскар Тынысбеков.

Добавим, также председатель Комитета по защите прав потребителей Аскар Тынысбеков рассказал о том, сколько казахстанцев обратилось с жалобами на недобросовестных коучей.

А два дня назад сообщалось, что "черные" и "белые" списки предпринимателей решили создать в Национальной лиге потребителей, чтобы помочь казахстанцам избежать покупки некачественных товаров.

Напомним, ранее осенью прошлого года стало известно, что в Казахстане хотят усилить защиту прав потребителей и начать штрафовать предпринимателей за отказ от устранения нарушений их прав до суда.