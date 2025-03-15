"Черные списки" продавцов некачественных товаров появятся в Казахстане

"Черные" и "белые" списки предпринимателей решили создать в Национальной лиге потребителей, чтобы помочь казахстанцам избежать покупки некачественных товаров, передает сайт телеканала КТК.

Основным критерием для занесения продавца в "черный список" станут жалобы покупателей.

По плану, список появится на сайте лиги потребителей уже до конца весны. Туда войдут компании из всех отраслей.

Чаще всего казахстанцы недовольны товарами народного потребления. В лиге подсчитали, за год к ним обратилось почти 2 тысячи человек. В основном жалуются на подделки, обман, некачественный и опасный товар.

Большая часть обращений связана с покупкой косметики. Помады, тени и кремы сомнительного качества вызывают у женщин сильную аллергию. Такая продукция чаще всего размещена на маркетплейсах.

Но даже при онлайн-покупке отстоять свои права можно, поясняют специалисты. За год потребителям возместили ущерб на 432 миллиона тенге.

"Каким образом бороться самому потребителю? То есть надо смотреть. Найти просто сайт того, кто является дистрибьютором в Казахстане. Посмотреть, примерно там какие цены. И если на маркетплейсе гораздо меньше, значит, это подделка.

Вот даже производители сказали, что можно купить в 10 раз дешевле батарейки на маркетплейсах. Мы к ним обратились, они их убрали, потому что это действительно были подделки", - пояснила президент Национальной лиги потребителей Казахстана Светлана Романовская.

Источник: КТК

Добавим, в декабре прошлого года вице-министр торговли рассказал, как обезопасят казахстанцев от покупки некачественных товаров на платформах иностранных маркетплейсов.

По его словам, в мажилисе рассматривается законопроект о защите прав потребителей, которым уравниваются все маркетплейсы с физическими компаниями, продающими товары на рынке Казахстана. Соответственно, у маркетплейсов появится юридическая ответственность за качество товаров.

Ранее также сообщалось, что в Казахстане хотят усилить защиту прав потребителей и начать штрафовать предпринимателей за отказ от устранения нарушений их прав до суда.

Добавим по теме торговли, недавно зампред комитета торговли МТИ рассказал, на сколько полки магазинов заполнены казахстанской продукцией, и отметил, что есть правило, по которому она должна располагаться на полках на уровне глаз покупателей.