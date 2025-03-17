"Некачественные курсы": сколько казахстанцев пожаловались на недобросовестных коучей

Председатель Комитета по защите прав потребителей Аскар Тынысбеков рассказал о том, сколько казахстанцев обратилось с жалобами на недобросовестных коучей, передает корреспондент NUR.KZ.

Во время брифинга на площадке СЦК Тынысбекову задали вопрос, обращались ли казахстанцы в Комитет с жалобами на коучей и бизнес-тренеров из-за неудовлетворенности обучением.

"Да, действительно, такие единичные жалобы были. Если взять коучинг, то по услугам образования, скажем, за 2024 год в Комитет и его территориальные подразделения поступило порядка 2000 обращений. Из них 62 обращения - на услуги образования.

То есть, это порядка 3,5% от общего числа жалоб. Это жалобы, в основном, на некачественные курсы, низкую подготовку преподавателей. Бывают случаи, когда отказывают в возврате средств. Если потребитель отказался от дальнейшего прохождения обучения, то такие жалобы действительно существуют", - сообщил спикер.

Напомним, в феврале в мажилисе депутат заявила, что все больше казахстанцев становятся жертвами коучей и тренеров без квалификации, которые обещают жизнь мечты за месяц.

Также на недавно прошедшем IV заседании Национального курултая Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Казахстане развелось много псевдопсихологов и коучей.