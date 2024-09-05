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Штрафовать за доведение споров с клиентами до суда хотят предпринимателей в Казахстане

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Мужчина складывает монеты в столбики
Столбики монет. Иллюстративное фото: sefa ozel/Getty Images

В Казахстане хотят усилить защиту прав потребителей и начать штрафовать предпринимателей за отказ от устранения нарушений их прав до суда. О размерах наказания узнали журналисты NUR.KZ.

Каждый покупатель или заказчик услуги является потребителем, а это значит, что у него есть права: на качество, а также на возврат или обмен. Однако казахстанцам не всегда удается договориться с предпринимателем по-хорошему и защитить свои права, и тогда приходится идти в суд.

Между тем, 4 сентября на пленарном заседании мажилиса парламента депутаты одобрили в первом чтении проект закона "О защите прав потребителей" в новой редакции.

Законопроект заметно усиливает защиту прав потребителей в Казахстане. Во-первых, упрощается порядок разрешения гражданско-правовых потребительских споров.

Потребитель при сохранении досудебного порядка на втором этапе сможет выбрать способ защиты своих прав: напрямую подать иск в суд, либо обратиться к субъектам внесудебного урегулирования спора или в госорган для привлечения недобросовестного субъекта бизнеса к ответственности.

Во-вторых, законом планируют ввести гражданско-правовую ответственность предпринимателей, которые нарушили свои обязательства и на досудебном этапе не решили спор с обратившимися потребителями.

Помимо возмещения ущерба, с них в судебном порядке будут взыскиваться штрафы в пользу потребителей, чьи права не были восстановлены до суда. Их размеры будут варьироваться от 10% до 50% от суммы иска – чем она больше, тем меньше процент.

Также поправками предусматривается:

  1. создание института омбудсмена по защите прав потребителей. Он будет помогать государству вскрывать системные проблемы и защищать интересы рядовых граждан в спорах с предпринимателями;
  2. усиление прав потребителей в сфере онлайн-торговли – электронные площадки обяжут ужесточить отбор продавцов, реагировать на их нарушения и помогать потребителям защищать свои права;
  3. запрет на включение в договоры условий, нарушающих и ущемляющих права и законные интересы потребителей. В таком случае они будут признаваться недействительными.

Напомним, ранее стало известно, что за первую половину 2024 года специалисты из Комитета прав потребителей смогли защитить интересы порядка 10 тыс. граждан и обеспечить возврат, обмен и замену товаров и услуг на сумму более 777,1 млн тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2157702-shtrafovat-za-dovedenie-sporov-s-klientami-do-suda-hotyat-predprinimateley-v-kazahstane/

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