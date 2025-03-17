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Подготовка к параду Победы: аэропорт Астаны обратился к пассажирам

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Аэропорт Астаны
Аэропорт Астаны. Иллюстративное фото: NUR.KZ

В аэропорту Астаны предупреждают пассажиров о возможном изменении в расписании авиарейсов в связи с подготовкой к параду Победы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Международный аэропорт Астаны обратился к пассажирам с предупреждением о возможных изменениях в расписании авиарейсов в период подготовки и проведения военного парада, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Дню защитника Отечества РК.

"В соответствии с распоряжением компетентных органов, в период с 22 апреля по 7 мая (включительно) 2025 года в воздушном пространстве над Астаной будут введены кратковременные ограничения, связанные с тренировочными полетами военной авиации.

В связи с этим возможны корректировки в расписании вылетов и прилетов. Аэропорт рекомендует пассажирам заранее уточнять актуальную информацию у авиакомпаний и на официальных ресурсах аэропорта", - отмечается в сообщении аэропорта в Telegram-канале.

Казахстанцев просят с пониманием отнестись к временным ограничениям и планировать поездки с учетом возможных изменений.

На прошлой неделе сообщалось, что в связи с подготовкой и проведением военного парада в Астане, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, с 13 марта планируется переброска личного состава и передвижение военной техники как железнодорожным транспортом, так и своим ходом.

На отдельных участках дорог в некоторых регионах страны могут быть временные ограничения дорожного движения.

Отмечалось также, что с 22 апреля по 7 мая 2025 года, в городе Астана будут кратковременные ограничения использования воздушного пространства для проведения тренировочных полетов военной авиации. Поэтому возможны изменения в расписании авиарейсов.

Напомним, в октябре 2024 года Касым-Жомарт Токаев высказался о праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. По его словам, юбилей объединяет все народы СНГ, символизируя торжество идей свободы и справедливости.

"Мы всегда должны помнить беспримерный в истории человечества подвиг наших отцов и матерей, всех ветеранов войны и тружеников тыла", - заявил тогда президент.

В январе Минтруда сообщило какую сумму в этом году выплатят ветеранам ВОВ.

В Минобороны рассказывали, как пройдет парад в честь 80-летия Победы в ВОВ в Астане. Как отметили в ведомстве, на проведение военного парада в Астане будет потрачено около 2,5 млрд тенге - это расходы на топливо, запчасти, на передвижение войск, пошив формы, командировочные расходы.

Позже в Минобороны также показали, как выглядит официальный логотип к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2228666-podgotovka-k-paradu-pobedy-aeroport-astany-obratilsya-k-passazhiram/