Дождь и снег обещают в некоторых регионах Казахстана

В Астане и ряде регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение на понедельник, 17 марта, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

В понедельник в Астане утром и днем ожидаются дождь и туман, ночью и утром возможен гололед. Ветер днем, порывы 15-20 м/с.

17 марта на западе, севере и востоке области Ұлытау временами возможен туман.

В понедельник на западе, севере и востоке Карагандинской области временами может быть туман, на дорогах - гололедица. Ветер утром и днем на западе, севере региона, порывы 15-18 м/с.

17 марта в Костанайской области ночью в северной половине региона ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, днем - дождь. На западе, юге, востоке области - туман. Ветер, порывы 15-20 м/с.

На западе, севере и востоке Акмолинской области ночью возможны осадки (дождь, снег), днем - дождь. Также ожидаются туман, гололед, ветер 15-20, порывы 25 м/с.

17 марта ночью и утром на западе и юге Атырауской области синоптики прогнозируют туман. Ветер на западе, севере региона 15-20 м/с.

В понедельник на севере и в центре области Абай возможен ветер 15-20, днем порывы 25 м/с.

На западе, севере и востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер днем, порывы 15-20 м/с.

17 марта ночью и утром на севере Восточно-Казахстанской области может быть туман.

В Северо-Казахстанской области ночью на западе, севере региона ожидаются осадки (дождь, снег), днем - преимущественно дождь, также возможен гололед. На западе, севере, юге области - туман, ветер, порывы 23-28 м/с.

17 марта ночью и утром на востоке Актюбинской области возможен туман. Ветер ночью на севере, днем на севере и западе региона, порывы 15-20 м/с.

Днем на западе и в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ночью и утром на юге региона - туман. Ветер утром и днем на западе, в центре области 15-20 м/с.

В понедельник на западе и севере Павлодарской области возможны туман и гололед. Ветер днем на западе, юге региона, порывы 15-20 м/с.

17-19 марта на севере, юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер 18 марта утром и днем, 19 марта сутки на северо-востоке, в горных районах региона 15-20 м/с.