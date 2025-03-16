Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Дождь и снег обещают в некоторых регионах Казахстана

Опубликовано:

Боковое стекло автомобиля
Дождь и снег. Иллюстративное фото: pexels.com

В Астане и ряде регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение на понедельник, 17 марта, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

В понедельник в Астане утром и днем ожидаются дождь и туман, ночью и утром возможен гололед. Ветер днем, порывы 15-20 м/с.

17 марта на западе, севере и востоке области Ұлытау временами возможен туман.

В понедельник на западе, севере и востоке Карагандинской области временами может быть туман, на дорогах - гололедица. Ветер утром и днем на западе, севере региона, порывы 15-18 м/с.

17 марта в Костанайской области ночью в северной половине региона ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, днем - дождь. На западе, юге, востоке области - туман. Ветер, порывы 15-20 м/с.

На западе, севере и востоке Акмолинской области ночью возможны осадки (дождь, снег), днем - дождь. Также ожидаются туман, гололед, ветер 15-20, порывы 25 м/с.

17 марта ночью и утром на западе и юге Атырауской области синоптики прогнозируют туман. Ветер на западе, севере региона 15-20 м/с.

В понедельник на севере и в центре области Абай возможен ветер 15-20, днем порывы 25 м/с.

На западе, севере и востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер днем, порывы 15-20 м/с.

17 марта ночью и утром на севере Восточно-Казахстанской области может быть туман.

В Северо-Казахстанской области ночью на западе, севере региона ожидаются осадки (дождь, снег), днем - преимущественно дождь, также возможен гололед. На западе, севере, юге области - туман, ветер, порывы 23-28 м/с.

17 марта ночью и утром на востоке Актюбинской области возможен туман. Ветер ночью на севере, днем на севере и западе региона, порывы 15-20 м/с.

Днем на западе и в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ночью и утром на юге региона - туман. Ветер утром и днем на западе, в центре области 15-20 м/с.

В понедельник на западе и севере Павлодарской области возможны туман и гололед. Ветер днем на западе, юге региона, порывы 15-20 м/с.

17-19 марта на севере, юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер 18 марта утром и днем, 19 марта сутки на северо-востоке, в горных районах региона 15-20 м/с.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Погода
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2228463-dozhd-i-sneg-obeshchayut-v-nekotoryh-regionah-kazahstana/