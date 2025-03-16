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До 20 градусов тепла ожидается в одном из мегаполисов Казахстана

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Ветка с распускающимися листьями
Распускающиеся листья. Иллюстративное фото: pexels.com

Узнайте, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в воскресенье, 16 марта. В одном из мегаполисов может быть до 20 градусов тепла. Прогноз опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается небольшой дождь. При этом температура днем может подняться до 15 градусов тепла, а ночью опустится до 4 градусов. Скорость ветра составит 3,7 м/с.

Жителям Астаны синоптики прогнозируют дождь со снегом. Днем воздух прогреется до 6 градусов тепла, а ночью температура снизится до -9 градусов. Скорость ветра - 6,0 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается переменная облачность. В дневное время столбики термометров поднимутся до 20 градусов тепла, а ночью опустятся до 4 градусов. Скорость ветра будет на уровне 2,9 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2228372-do-20-gradusov-tepla-ozhidaetsya-v-odnom-iz-megapolisov-kazahstana/

Автор: Колмакова Виктория

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Мы автоматически создали данный материал при помощи алгоритма, который настроила команда разработки. После этого он был проверен редактором. Это позволяет нашей команде предоставлять важную и полезную информацию максимально оперативно. Подробности в публикации

До 20 градусов тепла ожидается в одном из мегаполисов Казахстана