17 градусов тепла обещают в одном из мегаполисов Казахстана в субботу

15 марта в двух мегаполисах Казахстана - Астане и Алматы - ожидается облачность, а в Шымкенте будет ясно. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы пасмурно, но тепло. Температура днем поднимется до 11 градусов, а ночью опустится до 6 градусов. Скорость ветра - 2,3 м/с.

В Астаны также облачно. Днем воздух прогреется до 1 градуса выше нуля, ночью температура снизится до -8 градусов. Скорость ветра - 3,7 м/с.

В Шымкенте ясно. В дневное время температура воздуха поднимется до 17 градусов, ночью опустится до 8 градусов. Скорость ветра - на уровне 3,4 м/с.