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17 градусов тепла обещают в одном из мегаполисов Казахстана в субботу

Опубликовано:

Распускающиеся почки на дереве
Весна. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

15 марта в двух мегаполисах Казахстана - Астане и Алматы - ожидается облачность, а в Шымкенте будет ясно. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы пасмурно, но тепло. Температура днем поднимется до 11 градусов, а ночью опустится до 6 градусов. Скорость ветра - 2,3 м/с.

В Астаны также облачно. Днем воздух прогреется до 1 градуса выше нуля, ночью температура снизится до -8 градусов. Скорость ветра - 3,7 м/с.

В Шымкенте ясно. В дневное время температура воздуха поднимется до 17 градусов, ночью опустится до 8 градусов. Скорость ветра - на уровне 3,4 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2228271-17-gradusov-tepla-obeshchayut-v-odnom-iz-megapolisov-kazahstana-v-subbotu/

Автор: Юлия Павлова

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17 градусов тепла обещают в одном из мегаполисов Казахстана в субботу