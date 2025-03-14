От ясной погоды до осадков и гололедицы: антициклон наступает на Казахстан

В выходные на погоду в Казахстане будут влиять два противоположных атмосферных процесса - обещают как сухую погоду, так и осадки - дождь и снег, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В ближайшие дни, по прогнозу синоптиков, на погодные условия в Казахстане будут влиять два противоположных атмосферных процесса.

Антициклон, охватывающий восточные, центральные и северо-восточные регионы, создаст сухую и устойчивую погоду без осадков. В то же время западные, северные и южные области окажутся под воздействием ложбины северо-западного циклона, что приведет к выпадению осадков в виде дождя и снега, усилению ветра и образованию гололедицы.

В отдельных районах также ожидаются туманы, снижающие видимость.

Температурный фон ожидается:

на западе страны ночью - 2-7 градусов тепла, днем - 12-20 градусов тепла;

в северных областях ночью ожидается от 1-10 градусов до 3-2 градусов мороза, днем - от 1-6 градусов тепла до 5-10 градусов мороза, дневные - от 2 градусов мороза-6 градусов тепла до 1-8 градусов тепла;

на юге страны основной фон ночью - 2-7 градусов тепла, днем - повышение от 13-18 градусов до 18-23 градусов тепла, на юго-востоке страны основной фон - 2 градуса мороза - 3 градуса тепла;

в горах 8-13 градусов мороза, днем - повышение от 10-15 градусов до 15-20 градусов тепла.

Ожидаемые осадки, туман и гололедица, как отмечают синоптики, могут осложнить дорожную обстановку, поэтому водителям рекомендуется соблюдать осторожность.

Отметим, ранее сообщалось, что согласно консультативному долгосрочному прогнозу, в марте - мае на территории Казахстана температурный фон будет теплее, чем обычно - выше нормы на 1-2 градуса. Но при этом не исключены периоды с низкими значениями температуры воздуха.

Синоптики отмечают, что переходный сезон бывает крайне неустойчивым из-за частой смены синоптических процессов, поэтому весной природа может преподносить сюрпризы.

В марте прогнозируется осадков больше нормы на большей части республики, около нормы - в юго-западной половине страны (в Мангистауской, на большей части Кызылординской, Туркестанской, на северо-западе Жамбылской области, на юге Актюбинской и области Ұлытау).