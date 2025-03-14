Снег обещают в одном из мегаполисов Казахстана в пятницу

В пятницу, 14 марта, в Алматы и Шымкенте обещают плюсовую температуру, а жителей Астаны предупреждают о снеге. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы обещают облачную погоду без осадков. Температура днем поднимется до 11 градусов, а ночью опустится до 3 градусов. Скорость ветра составит 2,0 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют легкий снег. Днем термометры покажут до -1 градуса, ночью температура снизится до -9 градусов. Скорость ветра – 6,5 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается солнечная погода. В дневное время столбики термометров поднимутся до 17 градусов, ночью опустятся до 8 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,6 м/с.