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В Казахстане развелось много псевдопсихологов и коучей, заявил Токаев

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Токаев на курултае
Токаев на курултае. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев на IV заседании Национального курултая высказался о частых мошенничествах в Казахстане, а также о появлении множества псевдопсихологов и коучей, передает корреспондент NUR.KZ.

"В соцсетях участились случаи оскорблений, унижений чести и достоинства людей, есть те, кто распространяет недостоверную информацию. Необходимо рассмотреть возможные меры пресечения таких неприемлемых действий.

Члены Курултая высказывают озабоченность по поводу еще одной актуальной проблемы – участившихся в последнее время случаев мошенничества. Злоумышленники собирают деньги якобы на благотворительность и тратят их в личных целях. Многие люди становятся жертвами интернет-мошенников. Кроме того, сейчас в стране развелось множество псевдопсихологов и коучей, которые учат людей жизни и зарабатывают на этом", - заявил президент.

Он добавил, что многие люди оказываются обманутыми, доверившись им. Уполномоченным органам он поручил обратить на это внимание.

Напомним, ранее казахстанцев предупредили о мошенничестве в приложениях по оплате налогов.

Также сообщалось, что в последнее время в Павлодарской области наблюдается всплеск активности интернет-мошенников.

Кроме того, депутат мажилиса заявила, что все больше казахстанцев становятся жертвами коучей и тренеров без квалификации, которые обещают жизнь мечты за месяц. Депутат предложила ввести аттестацию коучей предложили в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2228123-v-kazahstane-razvelos-mnogo-psevdopsihologov-i-kouchey-zayavil-tokaev/