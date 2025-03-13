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Взламывают WhatsApp: полицейские предупредили об участившихся случаях мошенничества

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Телефон с WhatsApp
WhatsApp. Иллюстративное фото: pexels.com

В последнее время в Павлодарской области наблюдается всплеск активности интернет-мошенников, сообщили в МВД. Полицейские рассказали о мерах защиты, передает NUR.KZ.

В ведомстве сообщили, что злоумышленники взламывают аккаунты в WhatsApp, после чего отправляют сообщения близким и друзьям владельца с просьбой одолжить деньги.

"Моя коллега написала мне в WhatsApp и попросила занять ей денег до вечера. Я проверил номер, и это был ее номер. Мне захотелось помочь коллеге и сразу же перевести деньги, но ее обращение показалось мне подозрительным. Обычно она не пишет сообщения, а отправляет голосовые", - рассказала стражам порядка павлодарка.

В ведомстве подчеркнули, что по такой же схеме 19 жителей региона лишились своих денег.

Чтобы обезопасить себя от мошенников и защитить свой WhatsApp, полицейские предлагают простые, но эффективные меры защиты, которые помогут вам сохранить ваши данные в безопасности:

  • В первую очередь необходимо установить двухфакторную аутентификацию. В настройках WhatsApp активируйте дополнительный PIN-код, который будет запрашиваться при входе. Это значительно усложнит взлом.
  • Остерегайтесь подозрительных сообщений и ссылок. Никогда не переходите по неизвестным ссылкам и не передавайте коды подтверждения третьим лицам.
  • Используйте надежный пароль для SIM-карты. Это предотвратит ее клонирование и защитит ваш номер телефона. Ограничьте видимость своей информации.
  • В настройках приватности установите, кто может видеть вашу аватарку, статус и время последнего посещения.
  • Проверяйте, не вошел ли кто-то в ваш аккаунт с другого устройства.

Отметим, согласно статье 190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2227760-vzlamyvayut-whatsapp-policeyskie-predupredili-ob-uchastivshihsya-sluchayah-moshennichestva/