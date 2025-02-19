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"Люди верят в новую жизнь за месяц": ввести аттестацию коучей предложили в Казахстане

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Преподаватель читает лекцию студентам
Женщина читает лекцию студентам: Freepik

На заседании мажилиса депутат заявила, что все больше казахстанцев становятся жертвами коучей и тренеров без квалификации, которые обещают жизнь мечты за месяц, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутат Динара Наумова отметила, что в Казахстане за последние годы растет спрос на тренинги, мастер-классы и семинары по личностному и профессиональному росту. Однако это породило множество коучей и бизнес-тренеров, которые не имеют реальных знаний.

За 2024 год, по данным депутата, в Комитет по защите прав потребителей поступило свыше 600 жалоб на некачественно оказанные образовательные услуги.

"Все чаще к нам обращаются граждане, ставшие жертвами громких обещаний недобросовестных практиков. В поисках "успешного успеха" некоторые граждане, надеясь найти хоть какой-то выход из своих проблем, откликаются на обещания о "быстром обогащении", "новой жизни" или "карьере мечты за месяц", вкладывают значительные средства, а порой даже берут кредиты для оплаты этих услуг.

Оказавшись в ситуации несоответствия ожидания и реальности, люди осознают, что обещанные результаты недостижимы, а возврат потраченных средств практически невозможен, поскольку механизмы защиты их прав фактически отсутствуют. Проблема усугубляется отсутствием регулирования данной сферы", - заявила депутат Динара Наумова.

Для решения проблемы депутат предложила следующее:

  • разработать систему обязательной сертификации и аккредитации коучей, тренеров и различных специалистов;
  • создать единый реестр сертифицированных специалистов, который будет доступен для всех граждан;
  • принятие законодательных инициатив, направленных на улучшение защиты прав потребителей и повышение профессиональной ответственности субъектов, осуществляющих деятельность в сфере оказания соответствующих услуг.

Ранее на заседании мажилиса депутат Амантай Жаркынбек предложил проверять деятельность блогеров - он заявил, что многие из них продают курсы с бесполезной информацией.

По словам мажилисмена Амантая Жаркынбека, сегодня в социальных сетях есть множество курсов, вебинаров, продавцов-блогеров и бизнес-тренеров, которые утверждают, что смогут помочь казахстанцам найти "путь к счастью", "похудеть", "разбогатеть", "избавить от стресса", "превратиться в звезду", "запеть на иностранном" и так далее. "Реклама блогеров, бизнес-тренеров, коучей, психологов и мотиваторов дует, как ветер, и подогревает торговлю.

До этого депутат мажилиса Анас Баккожаев также призвал прописать ответственность блогеров за распространяемую ими информацию. По его словам, блогеры не отвечают за свои слова и поступки из-за того, что их статус не определен в законодательстве.

Блогеров также предлагали штрафовать за распространение ложной информации в Казахстане.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2222048-lyudi-veryat-v-novuyu-zhizn-za-mesyac-vvesti-attestaciyu-kouchey-predlozhili-v-kazahstane/