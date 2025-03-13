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Какой будет погода в мегаполисах Казахстана в четверг

Опубликовано:

Улица в солнечном свете с подтаявшим снегом
Оттепель. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В четверг, 13 марта, в Алматы и Шымкенте обещают теплую, солнечную погоду, а в Астане ночью прогнозируют мороз. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет солнечно, без осадков. Температура днем поднимется до 7 градусов, а ночью опустится до -5 градусов. Скорость ветра составит 2,6 м/с.

Жителям Астаны обещают переменную облачность, осадки не ожидаются. Днем термометры покажут до -2 градусов, ночью температура снизится до -11 градусов. Скорость ветра – 6,5 м/с.

В Шымкенте ожидается ясная погода без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до 17 градусов, ночью опустятся до 3 градусов. Скорость ветра будет на уровне 2,7 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2227514-kakoy-budet-pogoda-v-megapolisah-kazahstana-v-chetverg/

Автор: Кристина Кривцанова

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Какой будет погода в мегаполисах Казахстана в четверг