Какой будет погода в мегаполисах Казахстана в четверг
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В четверг, 13 марта, в Алматы и Шымкенте обещают теплую, солнечную погоду, а в Астане ночью прогнозируют мороз. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы будет солнечно, без осадков. Температура днем поднимется до 7 градусов, а ночью опустится до -5 градусов. Скорость ветра составит 2,6 м/с.
Жителям Астаны обещают переменную облачность, осадки не ожидаются. Днем термометры покажут до -2 градусов, ночью температура снизится до -11 градусов. Скорость ветра – 6,5 м/с.
В Шымкенте ожидается ясная погода без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до 17 градусов, ночью опустятся до 3 градусов. Скорость ветра будет на уровне 2,7 м/с.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2227514-kakoy-budet-pogoda-v-megapolisah-kazahstana-v-chetverg/