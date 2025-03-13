Какой будет погода в мегаполисах Казахстана в четверг

В четверг, 13 марта, в Алматы и Шымкенте обещают теплую, солнечную погоду, а в Астане ночью прогнозируют мороз. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет солнечно, без осадков. Температура днем поднимется до 7 градусов, а ночью опустится до -5 градусов. Скорость ветра составит 2,6 м/с.

Жителям Астаны обещают переменную облачность, осадки не ожидаются. Днем термометры покажут до -2 градусов, ночью температура снизится до -11 градусов. Скорость ветра – 6,5 м/с.

В Шымкенте ожидается ясная погода без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до 17 градусов, ночью опустятся до 3 градусов. Скорость ветра будет на уровне 2,7 м/с.