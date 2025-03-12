Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Осадки, туман, подъем воды: штормовое предупреждение объявили в Казахстане

Опубликовано:

Вода в реке течет между заснеженных камней
Речка. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Жителей ряда регионов предупредили о возможном повышении уровня воды в реках из-за обильного таяния снега, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В период с 13 по 18 марта 2025 года в связи с прогнозом повышением температурного фона в Актюбинской области ожидается интенсивное снеготаяние, формирование талого стока и ослабление ледовых явлений. Возможны подтопления талыми водами по городу Актобе, а так же в Байганинском, Мугалжарском, Уилском, и Шалкарском районах.

Синоптики добавили, что при интенсивном снеготоянии возможна угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных по городу Актобе, в Байганинском, Уилском, Мугалжарском и Шалкарском районах.

В четверг на севере, востоке Актюбинской области на дорогах ожидается гололедица. Ветер южный на севере области порывы 15-20 м/с.

Также с 13 по 15 марта в Атырауской области прогнозируется интенсивное снеготаяние, формирование талого стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках Кызылкогинского и Жылыойского районов и при этом возможны разливы и подтопления.

В период 12-14 марта в горных и предгорных районах области Жетісу ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления. 13 марта в центре, горных районах области ночью и утром ожидается туман. Ветер северо-восточный в районе Алакольских озер порывы 17-22 м/с.

Предстоящей ночью и утром на севере, востоке Павлодарской области обещают туман.

13-14 марта в Жамбылской области на севере, юге, в горных районах области ожидается туман. Ветер северо-восточный на северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с.

Завтра в Северо-Казахстанской области днем возможны осадки (дождь, снег), гололед. Ночью на северо-западе области, днем - низовая метель. На юге, востоке области пообещали туман. Ветер южный, юго-западный 15-20 м/с, днем на западе, севере, юге области порывы 23-28 м/с.

В четверг днем на западе, севере Акмолинской области ожидаются осадки (дождь, снег). На западе, севере, юге области - туман, гололед. Ветер юго-западный на западе, севере области 15-20 м/с, днем временами порывы 23 м/с.

13 марта на севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области тоже ожидается туман.

Еще завтра на севере, юге, в центре области Абай - туман.

Завтра в области Ұлытау ожидается ночью и утром на юге, востоке, в центре - туман. На дорогах гололедица.

13 марта сутки на севере, в центре Кызылординской области возможен туман.

Ночью и утром на западе Атырауской области тоже ожидается туман.

На юге, в горных районах Алматинской области синоптики также пообещали туман.

13 марта в Карагандинской области ожидается ночью и утром на севере, юге, востоке области туман. На дорогах гололедица.

Завтра в Костанайской области прогнозируют на западе, севере области осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. На западе, востоке, юге области - туман. Ветер юго-западный - порывы 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области тоже ожидается на севере, востоке туман. Ветер южный, юго-западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Погода
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2227490-osadki-tuman-podem-vody-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-kazahstane/