Осадки, туман, подъем воды: штормовое предупреждение объявили в Казахстане

Жителей ряда регионов предупредили о возможном повышении уровня воды в реках из-за обильного таяния снега, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В период с 13 по 18 марта 2025 года в связи с прогнозом повышением температурного фона в Актюбинской области ожидается интенсивное снеготаяние, формирование талого стока и ослабление ледовых явлений. Возможны подтопления талыми водами по городу Актобе, а так же в Байганинском, Мугалжарском, Уилском, и Шалкарском районах.

Синоптики добавили, что при интенсивном снеготоянии возможна угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных по городу Актобе, в Байганинском, Уилском, Мугалжарском и Шалкарском районах.

В четверг на севере, востоке Актюбинской области на дорогах ожидается гололедица. Ветер южный на севере области порывы 15-20 м/с.

Также с 13 по 15 марта в Атырауской области прогнозируется интенсивное снеготаяние, формирование талого стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках Кызылкогинского и Жылыойского районов и при этом возможны разливы и подтопления.

В период 12-14 марта в горных и предгорных районах области Жетісу ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления. 13 марта в центре, горных районах области ночью и утром ожидается туман. Ветер северо-восточный в районе Алакольских озер порывы 17-22 м/с.

Предстоящей ночью и утром на севере, востоке Павлодарской области обещают туман.

13-14 марта в Жамбылской области на севере, юге, в горных районах области ожидается туман. Ветер северо-восточный на северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с.

Завтра в Северо-Казахстанской области днем возможны осадки (дождь, снег), гололед. Ночью на северо-западе области, днем - низовая метель. На юге, востоке области пообещали туман. Ветер южный, юго-западный 15-20 м/с, днем на западе, севере, юге области порывы 23-28 м/с.

В четверг днем на западе, севере Акмолинской области ожидаются осадки (дождь, снег). На западе, севере, юге области - туман, гололед. Ветер юго-западный на западе, севере области 15-20 м/с, днем временами порывы 23 м/с.

13 марта на севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области тоже ожидается туман.

Еще завтра на севере, юге, в центре области Абай - туман.

Завтра в области Ұлытау ожидается ночью и утром на юге, востоке, в центре - туман. На дорогах гололедица.

13 марта сутки на севере, в центре Кызылординской области возможен туман.

Ночью и утром на западе Атырауской области тоже ожидается туман.

На юге, в горных районах Алматинской области синоптики также пообещали туман.

13 марта в Карагандинской области ожидается ночью и утром на севере, юге, востоке области туман. На дорогах гололедица.

Завтра в Костанайской области прогнозируют на западе, севере области осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. На западе, востоке, юге области - туман. Ветер юго-западный - порывы 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области тоже ожидается на севере, востоке туман. Ветер южный, юго-западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.