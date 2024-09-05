Платные пробные тесты на права могут ввести в Казахстане

Глава МЦРИАП Жаслан Мадиев в кулуарах Astana Finance Days рассказал о планах ввести пробные тесты на получение водительских прав, передает NUR.KZ.

Жаслан Мадиев сообщил, что в МЦРИАП анализируют возможность предоставления казахстанцам сдачи экзаменов на права в онлайн-режиме.

"Более того, сейчас мы прорабатываем возможность предоставления доступа к пробным экзаменам через платформу eGov.kz, чтобы люди до того, как в реальности пойдут сдавать теоретическую часть экзамена… Вот как ЕНТ сдают пробно, так они могут попробовать себя в теоретическом экзамене на получение водительских прав", - заявил он.

Журналисты поинтересовались, во сколько может обойтись данная услуга.

"Мы должны совместно с МВД это все просчитать и расписать весь бизнес-процесс, установить какую-то пошлину - ведь пробные ЕНТ тоже платные, и здесь тоже технические, человеческие ресурсы будут вовлечены, и поэтому мы считаем, что какую-то символическую плату нужно проводить, даже как минимум для дисциплины самих людей, которые готовятся сдавать эти экзамены", - резюмировал глава МЦРИАП.

Отметим, недавно услугу получения водительского удостоверения изменили в Казахстане.

Теперь получить водительское удостоверение не только при истечении его срока действия, утере или краже, но и при изменении фамилии, имени и отчества.

Отмечается, что при смене водительских удостоверений пользователь по желанию может установить свое фото из ранее полученного удостоверения личности или паспорта. Главным условием является то, что документ, фотография из которого будет использована, должен быть не старше трех лет.

Летом в МВД отметили, что в Сети активизировались мошенники, которые предлагают получить водительское удостоверение за вознаграждение.

Стражи порядка призвали граждан быть внимательными и не соглашаться на сомнительные сделки. Таким способом получить водительские права невозможно, подчеркнули в МВД.