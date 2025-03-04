Удостоверение личности казахстанцы теперь могут поменять онлайн

Казахстанцы смогут менять свои удостоверения в онлайн-формате - в Казахстане запускается пилотный проект. Проект приказа МВД и Минцифры опубликован на портале "Открытые НПА".

"Проект разработан в рамках реализации Закона "О государственных услугах" для совершенствования процесса, повышения эффективности оказания государственных услуг, а также организации работы по улучшению качества обслуживания населения по вопросам выдачи паспортов, удостоверений личности гражданам РК.

Целью проекта является перевод оказания государственной услуги по выдаче удостоверения личности по причине истечения срока действия в онлайн формате в качестве альтернативного варианта действующему порядку сроком до 1 марта 2026 года", - отмечается в пояснительной записке к документу.

Уточняется, что замена удостоверения личности в онлайн-формате осуществляется только по причине истечения срока его действия. При этом услуга оказывается только, если:

до истечения срока действия удостоверения личности осталось 30 и меньше календарных дней;

срок действия удостоверения личности истек не более чем на 10 календарных дней.

"По другим причинам документирования услуга через портал "Электронного правительства" и мобильные приложения не оказывается, и услугополучатель уведомляется о необходимости обратиться в ЦОН сообщением "оформление не доступно, обратитесь в ЦОН", - отмечается в документе.

Напомним, летом прошлого года сообщалось, что с 15 июня удостоверения личности казахстанцев начали выпускать по новому образцу - в документе появилось несколько новых полей.

Позже мы показывали, как выглядят удостоверения личности нового образца. На лицевой стороне удостоверения личности указаны личные данные, как это и было раньше - фамилия, имя, отчество и дата рождения. Добавился пол - буквы М или Ж расположены в правом нижнем углу.

Здесь же традиционно находится подпись и ИИН, а также цветное фото и его "дубликат" в черно-белом варианте в правом верхнем углу. На оборотной стороне размещен закодированный в виде штрих-кода ИИН, место рождения, национальность и гражданство. Также сохранилась дата выдачи и дата действия документа.

Информация об органе, выдавшем удостоверение, теперь располагается правее даты действия.

По данным с официального сайта "Электронного правительства", удостоверение личности гражданина РК выдается гражданам с 16-летнего возраста и действительно на территории республики. Все граждане РК, постоянно проживающие на ее территории, обязаны иметь удостоверение личности. Удостоверение личности выдается на 10 лет.

Проживание граждан РК без удостоверения личности или по недействительному удостоверению личности, либо без регистрации по месту жительства сроком от 10 дней до 1 месяца - влечет предупреждение, по истечению данного срока гражданин подвергается административной ответственности в виде штрафа в размере 7 МРП по части 2 статьи 492 КоАП РК.

Аналогичное нарушение, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, наказывается штрафом в размере 13 МРП (часть 3 статьи 492 КоАП РК).