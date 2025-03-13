Новый авиарейс запустят из Казахстана в Южную Корею
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С конца мая из Казахстана в Южную Корею запускается новый авиарейс - из Шымкента в Сеул. Рейсы будут выполняться 2 раза в неделю, передает NUR.KZ со ссылкой на Минтранспорта.
"С 29 мая текущего года казахстанская авиакомпания "SCAT" планирует открытие нового маршрута в Корею по направлению Шымкент - Сеул. Рейсы будут выполняться с частотой 2 раза в неделю (по вторникам и пятницам).
Таким образом, общее количество рейсов между Казахстаном и Кореей увеличится с 8 до 10 в неделю", - говорится в сообщении ведомства.
В министерстве уверены, что открытие авиасообщения будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового и туристического сотрудничества между двумя странами.
На днях сообщалось, что SCAT запускает новый авиамаршрут из Казахстана по направлению Шымкент - Мюнхен.
В начале года Министерство транспорта РК в своем Telegram-канале анонсировало открытье новых рейсов - казахстанцы смогут чаще летать в Китай, Вьетнам и Египет.
Сообщалось также, что с конца мая авиакомпания SCAT планирует открытие нового маршрута в Египет по направлению Шымкент - Каир.
Ранее также стало известно, что с 16 по 30 марта в связи с увеличением спроса на авиаперелеты в период празднования Наурыз мейрамы дополнительно добавлено 120 дополнительных рейсов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2227745-novyy-aviareys-zapustyat-iz-kazahstana-v-yuzhnuyu-koreyu/