Новый авиарейс запустят из Казахстана в Южную Корею

С конца мая из Казахстана в Южную Корею запускается новый авиарейс - из Шымкента в Сеул. Рейсы будут выполняться 2 раза в неделю, передает NUR.KZ со ссылкой на Минтранспорта.

"С 29 мая текущего года казахстанская авиакомпания "SCAT" планирует открытие нового маршрута в Корею по направлению Шымкент - Сеул. Рейсы будут выполняться с частотой 2 раза в неделю (по вторникам и пятницам).

Таким образом, общее количество рейсов между Казахстаном и Кореей увеличится с 8 до 10 в неделю", - говорится в сообщении ведомства.

В министерстве уверены, что открытие авиасообщения будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового и туристического сотрудничества между двумя странами.

На днях сообщалось, что SCAT запускает новый авиамаршрут из Казахстана по направлению Шымкент - Мюнхен.

В начале года Министерство транспорта РК в своем Telegram-канале анонсировало открытье новых рейсов - казахстанцы смогут чаще летать в Китай, Вьетнам и Египет.

Сообщалось также, что с конца мая авиакомпания SCAT планирует открытие нового маршрута в Египет по направлению Шымкент - Каир.

Ранее также стало известно, что с 16 по 30 марта в связи с увеличением спроса на авиаперелеты в период празднования Наурыз мейрамы дополнительно добавлено 120 дополнительных рейсов.