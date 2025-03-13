В магазинах казахстанская продукция должна быть на уровне глаз, заявили в Минторге

Зампред комитета торговли МТИ Ернур Жаутикбаев в кулуарах сената рассказал, на сколько полки магазинов заполнены казахстанской продукцией, передает корреспондент NUR.KZ.

Ернур Жаутикбаев отметил, что согласно правилам государственной поддержки субъектов внутренней торговли есть встречные обязательства по размещению казахстанской продукции.

"50% продовольственных товаров и 20% непродовольственных товаров (казахстанского производства должны быть размещены на полках магазинов - прим. ред.). Вместе с тем на сегодня у нас, если брать из 100%, где-то процентов 90 - это касательно молочной продукции, это казахстанская продукция, практически во всех регионах", - пояснил спикер.

Также, по его словам, согласно правилам внутренней торговли есть понятие "товарное соседство".

"Казахстанская продукция должна стоять на уровне глаз, в доступном месте она должна располагаться. То есть, если это молоко, оно стоит в одной плоскости (с продукцией других стран-производителей - прим. ред.), на одной полке, и это касается и хлеба, и мясных изделий", - резюмировал спикер.

Напомним, в конце февраля глава Минторговли, отвечая на вопрос о возможном росте цен на шоколад и кондитерские изделия, призвал казахстанцев в таком случае переходить на отечественный продукт.

Ранее в ноябре прошлого года Комитет по защите прав потребителей Минторговли РК обнародовал результаты масштабного исследования в Казахстане - сообщалось, что более 60% проверенных продуктов не соответствуют установленным нормам. Это означает, что каждый второй товар на наших полках может представлять угрозу для здоровья.

В связи с этим Комитет призвал государственные органы усилить контроль за соблюдением стандартов качества, а производителей - нести ответственность за свою продукцию.

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