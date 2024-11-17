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43 вида продукции запретили к реализации в Казахстане

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Продуктовая корзина
Продуктовая корзина. Иллюстративное фото: pixabay.com

Более 60% проверенных продуктов в Казахстане не соответствуют нормам. 43 вида продукции и вовсе запретили к реализации в стране, передает NUR.KZ со ссылкой на Комитет по защите прав потребителей.

Обнародованы результаты масштабного исследования в Казахстане - более 60% проверенных продуктов не соответствуют установленным нормам. Это означает, что каждый второй товар на наших полках может представлять угрозу для здоровья, сообщает пресс-служба Комитета по защите прав потребителей Минторговли РК.

Отмечается, что проект "Сапалы өнім" был запущен для защиты прав потребителей и обеспечения безопасности продуктов питания. В рамках этого проекта, общественные организации провели масштабные проверки продуктов питания в различных регионах Казахстана. Эксперты приобретали товары в обычных магазинах и отправляли их на анализ в аккредитованные лаборатории.

"Исследование охватило 1423 образца различных продуктов питания и бытовой химии. Результаты оказались шокирующими: в 69% случаев были выявлены нарушения", - отмечается в сообщении ведомства.

Наиболее распространенными нарушениями стали:

  • Маркировка: более 83% продуктов не соответствовали требованиям к маркировке. Часто отсутствовала информация о составе, производителе, сроке годности или она была представлена не на государственном языке.
  • Санитарные нормы: 17% образцов не соответствовали санитарно-эпидемиологическим требованиям. Это означает, что в продуктах могли содержаться вредные вещества, бактерии или другие микроорганизмы, опасные для здоровья.
  • Административная ответственность: в отношении 224 субъектов предпринимательства были приняты меры административной ответственности за выявленные нарушения.
  • Запрет на реализацию: для 43 видов продукции были отменены или приостановлены декларации соответствия, что означает запрет на их реализацию на территории Казахстана.

Отмечается, что масштабы проблемы некачественных продуктов питания в Казахстане оказались гораздо серьезнее, чем предполагалось ранее.

"Результаты исследования "Сапалы өнім" свидетельствуют о необходимости принятия срочных мер для улучшения контроля за качеством продукции и защиты прав потребителей. Более 69% проверенных продуктов имели нарушения, что говорит о системной проблеме. Привлечение к административной ответственности 224 субъектов предпринимательства и запрет на реализацию 43 видов продукции свидетельствует о том, что государственные органы предпринимают определенные меры, однако этого недостаточно.

Особую тревогу вызывает ситуация с молочными продуктами. В 70% образцов йогуртов и кефира было обнаружено превышение количества консервантов, что может негативно сказаться на здоровье детей и людей с пищевой аллергией", - говорится в сообщении Комитета.

В связи с этим, Комитет призвал государственные органы усилить контроль за соблюдением стандартов качества, а производителей - нести ответственность за свою продукцию.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2188526-43-vida-produkcii-zapretili-k-realizacii-v-kazahstane/

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