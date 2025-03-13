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Количество ДТП выросло вдвое: ввести испытательный срок для новых водителей предложил депутат

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Водитель на авто зимой
Водитель. Иллюстративное фото: OlyaSolodenko / Getty Images

На заседании сената депутат Марат Кожаев привел статистику, согласно которой в стране вдвое возросло количество аварий. Число погибших и раненых в ДТП также выросло, передает корреспондент NUR.KZ.

"По данным правоохранительных органов, за 12 месяцев 202 года в стране зарегистрировано 31 507 ДТП. Рост составляет почти 95%. Количество травмированных возросло на 109%. Также отмечается рост погибших на 1,04%. Особую тревогу вызывает тот факт, что возросло число пострадавших детей: раненых - на 133%, погибших - на 3,5%.

В ходе заседания комитета, посвященного вопросам обеспечения безопасности дорожного движения и профилактики ДТП, озвучены ряд следующих проблемных вопросов. Первое - это низкий уровень подготовки водителей: 96% всех ДТП произошли в результате нарушений правил дорожного движения.

Значительная часть водителей, допускающих нарушения, не обладают достаточными знаниями и навыками управления транспортными средствами, что обусловлено пробелами в системе подготовки и контроля за автошколами", - заявил депутат Марат Кожаев.

Также среди причин, по словам депутата, плохое обслуживание дорог в зимний период, неразвитая пешеходная инфраструктура в некоторых городах и селах, а также отсутствие контроля за водителями на междугородних перевозках.

Для решения вопроса Кожаев предложил следующее:

  • ввести государственный контроль за автошколами и обновить программы обучения;
  • ввести испытательный срок для новых водителей;
  • улучшить ситуацию с пешеходными переходами и освещением на дорогах;
  • ввести предрейсовые медицинские осмотры в таксопарках, включая тестирование на алкоголь и наркотики, а также ввести требование по установлению GPS и контроля скорости для мониторинга режима труда и отдыха междугородних водителей;
  • создать реестр такси и включать в него нарушителей.

Напомним, ранее в конце февраля в сенате также обсуждали рост аварийности в Казахстане. Сообщалось, что по данным Генпрокуратуры, в 2024 году число дорожно-транспортных происшествий увеличилось почти на 100%, это больше 30 тысяч случаев. Пострадало 40 тысяч человек. Больше двух с половиной тысяч спасти не удалось.

Прошлым летом в МВД озвучили статистку по количеству ДТП в стране. Ежегодно в ДТП по Казахстану погибает более 2 тыс. человек, свыше 19 тыс. получают различные травмы. Причина значительного роста аварий и травмированных, как тогда сообщили в МВД, связана с изменением критериев учета ДТП.

После чего осенью сообщалось, что на заседании представителей правоохранительных и госорганов была отмечена негативная статистика по числу ДТП в Астане - по сравнению с прошлым годом их количество выросло почти в 2 раза.

А в конце прошлого года полиция подсчитала количество ДТП после обильного снегопада, который прошел 20-21 декабря в Алматы: по данным дежурной части, в этти дни в городе было зарегистрировано 68 ДТП, 22 из них - с пострадавшими. Погибших нет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2227638-kolichestvo-dtp-vozroslo-v-dva-raza-vvesti-ispytatelnyy-srok-dlya-novyh-voditeley-predlozhil-deputat/