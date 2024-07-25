Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Значительный рост ДТП в Казахстане объяснили в МВД

Опубликовано:

Полицейский возле патрульной машины
Полицейский. Иллюстративное фото: Polisia.kz

Представитель МВД рассказал о числе дорожно-транспортных происшествий по стране, а также сообщил об изменении критериев их учета, передает NUR.KZ со ссылкой на СЦК.

По данным МВД, ежегодно в ДТП по Казахстану погибает более 2 тыс. человек, свыше 19 тыс. получают различные травмы, сообщается в Telegram-канале СЦК.

"В этом году зарегистрировано более 10 тысяч ДТП, в которых погиб 981 человек и более 12 тысяч получили ранения. Это по итогам шести месяцев", - сказал председатель Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев.

Причина значительного роста аварий и травмированных, по его словам, связана с изменением критериев учета ДТП.

"Согласно новым требованиям Генеральной прокуратуры, в учет включаются все ДТП, в результате которых люди обратились в медицинские учреждения. Ранее в учеты включались только те дорожно-транспортные происшествия, в результате которых люди получили вред здоровью с обязательным медицинским подтверждением", - сказал спикер.

Напомним, в октябре прошлого года в МВД назвали регионы, на которые приходится большинство аварий в стране с травмами и смертями. Главная причина – состояние дорог. Так, по статистике, в Алматы, Алматинской, Жамбылской, Туркестанской областях и области Жетiсу сохраняется высокий уровень аварийности.

Между тем в Алматы начали тщательно проверять техническое состояние автобусов и контролировать соблюдение водителями правил дорожного движения.

Добавим, на сайте правовой статистики говорится, что за 6 месяцев 2024 года было зарегистрировано 10191 ДТП, что на 88,3 % больше, чем за аналогичный период предыдущего года (5411).

Число пострадавших в этих авариях - 12 757 человек, погибших – 981 человек.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2139837-znachitelnyy-rost-dtp-v-kazahstane-obyasnili-v-mvd/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie