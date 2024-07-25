Значительный рост ДТП в Казахстане объяснили в МВД

Представитель МВД рассказал о числе дорожно-транспортных происшествий по стране, а также сообщил об изменении критериев их учета, передает NUR.KZ со ссылкой на СЦК.

По данным МВД, ежегодно в ДТП по Казахстану погибает более 2 тыс. человек, свыше 19 тыс. получают различные травмы, сообщается в Telegram-канале СЦК.

"В этом году зарегистрировано более 10 тысяч ДТП, в которых погиб 981 человек и более 12 тысяч получили ранения. Это по итогам шести месяцев", - сказал председатель Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев.

Причина значительного роста аварий и травмированных, по его словам, связана с изменением критериев учета ДТП.

"Согласно новым требованиям Генеральной прокуратуры, в учет включаются все ДТП, в результате которых люди обратились в медицинские учреждения. Ранее в учеты включались только те дорожно-транспортные происшествия, в результате которых люди получили вред здоровью с обязательным медицинским подтверждением", - сказал спикер.

Напомним, в октябре прошлого года в МВД назвали регионы, на которые приходится большинство аварий в стране с травмами и смертями. Главная причина – состояние дорог. Так, по статистике, в Алматы, Алматинской, Жамбылской, Туркестанской областях и области Жетiсу сохраняется высокий уровень аварийности.

Между тем в Алматы начали тщательно проверять техническое состояние автобусов и контролировать соблюдение водителями правил дорожного движения.

Добавим, на сайте правовой статистики говорится, что за 6 месяцев 2024 года было зарегистрировано 10191 ДТП, что на 88,3 % больше, чем за аналогичный период предыдущего года (5411).

Число пострадавших в этих авариях - 12 757 человек, погибших – 981 человек.