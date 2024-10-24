"Количество ДТП выросло в два раза": причины частых аварий в Астане озвучили в Генпрокуратуре

По сравнению с прошлым годом в Астане отмечается увеличение количества ДТП почти в два раза, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, сегодня в Астане состоялось очередное заседание Координационного совета, где приняли участие представители правоохранительных и госорганов по вопросу обеспечения безопасности дорожного движения на дорогах столицы.

"На заседании отмечена негативная статистика ДТП - по сравнению с прошлым годом их количество выросло почти в 2 раза. В ДТП травмированы 1 383 человека, погибли 28, из которых 3 несовершеннолетних", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

В ходе совещания озвучен ряд недоработок в столице, а именно - отсутствие светофоров, освещения, дорожных знаков.

При этом основными причинами ДТП, по данным ведомства, являются нарушение правил проезда пешеходного перехода и маневрирования, проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора, несоблюдение дистанции, выезд на полосу встречного движения.

По итогам заседания профильным органам даны рекомендации, а также выработан комплекс мер по профилактике безопасности дорожного движения.

Напомним, летом в МВД озвучили статистку по количеству ДТП в стране. Ежегодно в ДТП по Казахстану погибает более 2 тыс. человек, свыше 19 тыс. получают различные травмы. Причина значительного роста аварий и травмированных, как тогда сообщили в МВД, связана с изменением критериев учета ДТП.

А в октябре прошлого года в МВД назвали регионы, на которые приходится большинство аварий в стране с травмами и смертями. Главная причина - состояние дорог. Так, по статистике, в Алматы, Алматинской, Жамбылской, Туркестанской областях и области Жетiсу сохраняется высокий уровень аварийности.

Между тем ранее мы писали, что в Алматы начали тщательно проверять техническое состояние автобусов и контролировать соблюдение водителями правил дорожного движения.

Добавим, на сайте правовой статистики говорится, что за 9 месяцев 2024 года в Казахстане было зарегистрировано 19309 ДТП, что на 126,4% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Число пострадавших в этих авариях - 26703 человек, погибших - 1754 человек.