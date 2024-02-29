"Готов встретиться в суде": Досаев обратился к застройщикам Алматы

Аким Алматы Ерболат Досаев во время встречи с населением Наурызбайского района обратился к застройщикам и строительным компаниям, передает NUR.KZ.

К акиму обратился один из жителей города, который заявил о том, что ГАСКом по одному из объектов его компании было вынесено предписание, но на устранение нарушений, по его словам, был дан слишком короткий срок.

Досаев отметил, что компания обратившегося строит МЖК без разрешительных документов. Между тем, мужчина отметил, что в качестве дольщиков привлечены его друзья и партнеры.

"Хочу сказать всем застройщикам и строительным компаниям. Все, кто работает в законном поле, имеет необходимые разрешения, как аким города заверяю вас, что буду поддерживать и буду помогать достраивать проекты, реализовывать их. Но вопросы, кто идет с нарушениями с самого начала, не выполняет требования закона – вопрос, который поднимается – диктатура закона является основной нормального развитого государства", – заявил аким.

Он добавил, что по закону будет поддерживать застройщиков.

"Но все, что вне законного поля, будем разговаривать как положено. Кто-то хочет обратиться в суд, с удовольствием готов там встретиться. Все необходимые действия, которые предпринимает Управление градостроительного контроля и принятые меры, должны быть исполнены. Если нет дольщиков, которые создают проблемы – извинитесь перед друзьями и скажите – "подвел", – заявил Досаев.

Напомним, ранее один из разрекламированных ЖК в Алматы попал в список нерекомендуемых для покупки.