Не передавать похоронный бизнес в частные руки и ввести предельные цены на погребение предложили в Казахстане

Депутат сената Андрей Лукин раскритиковал порядки, существующие в сфере захоронения, и предложил сделать кладбища исключительно госсобственностью, передает корреспондент NUR.KZ.

В своем запросе на имя премьер-министра Олжаса Бектенова сенатор отметил, что в сфере ритуальных услуг накопились серьезные проблемы, требующие оперативного решения.

Особое внимание, по его словам, необходимо уделить нелегальным похоронным бюро и содержанию кладбищ.

"Этот бизнес стал теневым и неконтролируемой сферой экономики. Коммерциализация этой сферы и отсутствие государственного контроля может привести к таким негативным последствиям, как завышение стоимости участков и ритуальных услуг, ограничение доступа для родственников умерших, нарушение традиций и религиозных обрядов, ухудшение качества ухода за территорией кладбищ", - считает он.

Передача рынка ритуальных услуг в конкурентную среду, добавил депутат, создает риски монополизации и криминализации, что в свою очередь может привести к мошенничеству, незаконному выделению участков, перепродаже мест, незаконным эксгумациям, а также проблемам с учетом мест захоронений.

"Например, сегодня в ведении города Астаны находятся 28 кладбищ и один пантеон. Государственное предприятие ведет централизованный учет захоронений, обеспечивая доступ граждан и государственных органов к информации. А в случае же передачи этих функций частным компаниям и продажи государственной организации возможна потеря данных, что затруднит поиск захоронений.

Стоимость погребения в Астане остается одной из самых низких в стране. Однако после приватизации частные компании неизбежно начнут повышать цены, и это понятно всем", - сетует сенатор.

В пример он привел ситуацию во время пандемии, когда частные операторы поднимали стоимость захоронений до 1 миллиона тенге, в то время как государственные структуры обеспечивали доступные расценки.

В этой связи он предложил исключить государственные предприятия, обслуживающие кладбища и оказывающие ритуальные услуги, из комплексного плана приватизации и продажи.

Он также указал на необходимость закрепить на законодательном уровне статус кладбищ как объектов исключительно государственной собственности.

"Необходимо усилить контроль сферы ритуальных услуг, установив предельные цены на основные услуги по погребению, внести изменения в КоАП, введя строгую ответственность за незаконную продажу мест на кладбище, дать поручение разработать проект закона о погребении и похоронном деле", - обратился он к главе кабмина.

Напомним, ранее в маслихате Астаны раскритиковали состояние кладбищ. Тогда еще председатель маслихата заявлял, что во время стройки строители часто наталкиваются на захоронения.

"Элементарно, нет информации, что за кладбище, в каком году начали хоронить и в каком году закрыли, сколько человек похоронены, схемы дорожек нет, как ходить. Никто не занимается внутренней уборкой, косьбу бурьяна для приличия сделайте, невозможно ходить, заросло все бурьяном", – заявлял Каналимов.

Добавим, что в конце прошлого года сообщалось, что в Казахстане сильно подорожали ритуальные услуги – на 11,6% за год в среднем по стране. При этом, как сообщали аналитики, только за первую половину 2024 года объем услуг по организации похорон и связанной с этим деятельности составлял 2,9 млрд тенге.

К слову, в некоторых случаях государство может назначить родственнику умершего, который занимается похоронами, выплату на погребение. Ранее мы подробно рассказывали о том, кому они положены.