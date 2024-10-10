Ритуальные услуги сильно подорожали в Казахстане

В Казахстане сильно подорожали ритуальные услуги – на 11,6% за год в среднем по стране. Сильнее всего цены выросли в Западно-Казахстанской области – сразу на 87,7%. Подробности читайте на NUR.KZ.

За первую половину 2024 года объем услуг по организации похорон и связанной с этим деятельности в Казахстане, как передает портал Finprom, достиг 2,9 млрд тенге, что сразу на 19,2% меньше, чем было годом ранее. С января по июль из жизни ушли порядка 78 тыс. казахстанцев – рост за год составил 4,2%.

При этом заметно выросла стоимость ритуальных услуг – на 11,6% за год по итогам сентября 2024 года.

Самое сильное подорожание зафиксировано в Западно-Казахстанской области – сразу плюс 87,7%. Следом идут область Жетісу – плюс 33,3% и Астана – 30,3%. В Карагандинской области прирост составил 25%, в Костанайской – 25,5%, а в области Абай – 23,2%. Наименьший рост цен отмечен в Жамбылской области – всего 1,2%.

При этом в Алматы и Шымкенте, а также в Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях цены остались на прошлогоднем уровне.

Рост цен на ритуальные услуги. Инфографика: finprom.kz

Услуги похоронных бюро могут оказаться дорогими, особенно с учетом текущего роста цен. Но в некоторых случаях государство может назначить родственнику умершего, который занимается похоронами, выплату на погребение. Ранее мы подробно рассказывали о том, кому они положены.