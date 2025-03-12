До 22 градусов тепла обещают синоптики в ближайшие дни в регионе Казахстана

В ближайшие дни погоду в Казахстане будет определять антициклон: на севере - осадки, на юге - ясная, сухая погода, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По прогнозу синоптиков, погоду восточной, центральной части Казахстана будет определять антициклон, с чем ожидается погода без осадков.

А западные, северо-западные, северные районы страны будут под влиянием ложбины западного циклона, где пройдут осадки в виде дождя и снега, ожидается усиление ветра, на дорогах гололедица.

На юге страны будет преобладать солнечная и сухая погода, поэтому воздух в этих регионах станет хорошо прогреваться. По Казахстану ожидаются туманы.

На севере страны ожидается повышение температуры воздуха ночью от 10-25 до 0-15 градусов мороза, днем от 0-10 градусов мороза до 2 градусов мороза - 5 градусов тепла, на востоке страны от 15-27 до 7-20 градусов мороза, днем от 2-13 градусов мороза до 3 градусов мороза - 8 градусов тепла, на западе, юге страны основной фон ночью 0-8 градусов тепла до 10-22 градусов тепла.

Отметим, ранее сообщалось, что согласно консультативному долгосрочному прогнозу, в марте - мае на территории Казахстана температурный фон будет теплее, чем обычно - выше нормы на 1-2 градуса. Но при этом не исключены периоды с низкими значениями температуры воздуха.

Синоптики отмечают, что переходный сезон бывает крайне неустойчивым из-за частой смены синоптических процессов, поэтому весной природа может преподносить сюрпризы.

В марте прогнозируется осадков больше нормы на большей части республики, около нормы - в юго-западной половине страны (в Мангистауской, на большей части Кызылординской, Туркестанской, на северо-западе Жамбылской области, на юге Актюбинской и области Ұлытау).